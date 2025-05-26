Роскошный трёхдверный универсал BMW Concept Speedtop выпустят скромным тиражом

Компания BMW в 2023 году показала в рамках «конкурса элегантности» необычный трёхдверный shooting brake, в основу которого лёг родстер Z4. Однако тот шоукар, неофициально называемый «клоунским ботинком», в итоге оставили в единственном экземпляре, а вот следующий концепт, подготовленный для мероприятия в Италии в 2024-м, уже отправили в мелкосерийное производство. Речь идёт о BMW Concept Skytop, базирующемся на 8 series. Теперь баварский производитель представил нечто среднее между этими двумя шоукарами – трёхдверный универсал, получивший название BMW Concept Speedtop.

На фото: BMW Concept Speedtop 1 / 2 На фото: BMW Concept Speedtop 2 / 2

Премьера очередного концепта прошла в рамках Concorso d'Eleganza Villa d'Este, мероприятие традиционно прошло в Италии на минувших выходных. При этом в компании сразу объявили о том, что шоукар отправят в производство, но выпустят весьма скромным тиражом – всего 70 экземпляров. Напомним, двухдверок Skytop в мире насчитывается всего 50 экземпляров.

В основе BMW Concept Speedtop тоже лежит купе восьмой серии, и его передняя часть повторяет прошлогодний шоукар. Так, новинка тоже получила классический «акулий нос», головную оптику с «узким прищуром» и сравнительно небольшую фирменную радиаторную решётку в виде горизонтально вытянутых «ноздрей» с хромированной окантовкой. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы большой центральный и два боковых воздухозаборника.

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Ещё у универсала аналогичным образом оформлены необычные дверные ручки (расположены под нижней линией бокового остекления) и традиционные наружные зеркала с повторителями поворотников. При этом новинка получила оригинальный дизайн 14-спицевых колёсных дисков и, конечно же, заметно изменённую корму. Хотя узкие горизонтальные полоски фонарей и нижняя часть заднего бампера с овальными патрубками выхлопной системы остались прежними.

На фото: салон BMW Concept Speedtop 1 / 5 На фото: салон BMW Concept Speedtop 2 / 5 На фото: салон BMW Concept Speedtop 3 / 5 На фото: салон BMW Concept Speedtop 4 / 5 На фото: салон BMW Concept Speedtop 5 / 5

У концепта Speedtop нет рейлингов на покатой крыше, но есть визуальное продолжение центральной выштамповки, «стартующей» на капоте. Ещё он получил большой раздвоенный спойлер на верхней части багажной двери, а у бокового остекления имеется плотная хромированная рамка по периметру.

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Внутреннее убранство BMW Concept Speedtop мало отличается от салона «донора» – BMW 8 series. Интерьер отделан двухцветной кожей (тёмно-бордовый и белый оттенки), этот же материал используется для обивки в том числе разделённого надвое пространства багажника. В компании добавили, что покупателям экземпляров новинки будут положены сумки Schedoni: их можно разместить в нишах, расположенных за креслами водителя и пассажира, второй ряд сидений в этом универсале не предусмотрен.

На фото: BMW Concept Speedtop и BMW Concept Skytop 1 / 4 На фото: BMW Concept Speedtop и BMW Concept Skytop 2 / 4 На фото: BMW Concept Speedtop и BMW Concept Skytop 3 / 4 На фото: BMW Concept Speedtop и BMW Concept Skytop 4 / 4



Под капотом у Speedtop расположена та же «начинка», что и у «заряженного» BMW M8 Competition. Речь идёт о 625-сильном битурбомоторе объёмом 4,4 литра, его максимальный крутящий момент равен 750 Нм. В пару предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic, привод – полный. Цену роскошной новинки баварцы официально не обнародовали, но заказы компания уже принимает.