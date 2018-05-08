Российскому ОСАГО стоит присмотреться к опыту Германии

Российскому ОСАГО стоит присмотреться к опыту Германии

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Представители РСА отметили, что переход на «свободные тарифы» в страховании необязательно приводит к росту цен на полисы.

В попытке успокоить автовладельцев РФ, переживающих из-за роста стоимости ОСАГО, который предполагается из-за планируемого перехода на «свободные тарифы», эксперты Российского союза автостраховщиков встретились в Берлине с немецкими коллегами. Как оказалось, в Германии подобный шаг привёл к снижению цен на страховые полисы.

car crash collision

Нерегулируемые «сверху» тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности в Германии действуют с 1 июля 1994 года. Европейские коллеги рассказали о том, что все опасались последствий перехода на «свободные тарифы». По словам старшего менеджера по Центральной и Восточной Европе Германского союза страховщиков Франка Тирольфа, вопреки ожиданиям, тарифы на услуги резко снизились из-за жесткой конкуренции между СК.

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Так, в 1994 году (к моменту либерализации тарифов) средняя цена полиса для немцев была равна сумме, эквивалентной примерно 300 евро. Затем она начала уменьшаться: в 1999 году её размер достиг примерно 250 евро, а в 2010-ом он составил около 200 евро. В 2015 году показатель отметился на 248 евро. По сообщениям ГСС, стоимость страховки после либерализации тарифов не поднималась выше 260 евро.

При этом в Германии отметили, что после перехода на «свободные тарифы» заметно увеличилась средняя сумма возмещения ущерба по риску «вред жизни и здоровью» пострадавшим в авариях. Если в 1994 году её размер был эквивалентен примерно 11 000 евро, то в 2015-ом он перешагнул отметку 16 500 евро.

Однако размер возмещения материального ущерба за всё это время в среднем остался практически неизменным. В Германии эта сумма составляет примерно 2 400 – 2 500 евро. Отметим, по актуальному курсу это эквивалентно 180 810 – 188 340 рублей. Не так давно в России зафиксировали сокращение средней выплаты в рамках ОСАГО: за первый квартал размер стал меньше на 12,7%, он составил 64 225 рублей. Снижение показателя объяснили в том числе эффектом от установки приоритета ремонта над выплатами.

В Германии страховой рынок сумел адаптироваться к изменениям примерно за восемь лет. Годы прибыли сменяются годами убытков, что, как отметили, в РСА, свидетельствует о том, что рынок автострахования в этой стране сбалансирован.

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Российские страховщики не забыли и в этот раз напомнить про так называемых «криминальных автоюристов». Речь идёт о том, что в бизнес в РФ отличается от германского, так как у нас весьма развита деятельность мошенников. Именно поэтому в РСА отметили, что либерализация тарифов «необязательно» приводит к росту цен на услуги (но такой сценарий вполне вероятен). У автовладельцев есть опасения, касающиеся того, что СК, выйдя из-под контроля ЦБ, будут покрывать убытки с помощью повышения тарифов.

По мнению страховщиков, либерализация тарифов позволит сделать плату за страховку более справедливой: опытным и аккуратным водителям не придётся переплачивать за молодых и аварийных. Ранее портал «Колёса.ру» публиковал результаты опроса, согласно которому большая часть автовладельцев РФ поддерживает переход на «свободные тарифы» ОСАГО.

 

Теги: Авто и общество , В России , Закон , Страхование , автострахование , выплаты по ОСАГО , Германия , либерализация , осаго , реформа осаго , РСА , свободные тарифы , страхование автомобиля , страховщики , страховые компании , страховые полисы , тариф ОСАГО , тарифы , цена полиса
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