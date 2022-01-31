Российский Chery Tiggo 8 лишился двухлитрового мотора после рестайлинга

Зато расширен список оборудования, кроме того, паркетник, возможно, снова будет доступен в нескольких комплектациях, тогда как дореформенный SUV сегодня представлен только в топовом исполнении.

Трехрядный кроссовер Chery Tiggo 8 длиной 4,7 метра стартовал в России весной 2020-го, а год спустя к нему присоединился «роскошный» вариант Tiggo 8 Pro, который в компании считают отдельной моделью (у паркетника с приставкой свой дизайн). Теперь же российский офис марки анонсировал обновленную стандартную «восьмерку»: такой кросс появится у местных дилеров уже в феврале текущего года.

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Нашему «просто» Tiggo 8 переделали переднюю часть, причем в родном Китае SUV с аналогичным «личиком» представлен с 2019-го (а вообще, на домашнем рынке у «восьмерки» множество модификаций). Так, радиаторная решетка теперь с объемными «пунктирами», вдобавок кроссовер получил новые ходовые огни – с четырьмя диодными прямоугольниками вместо длинных полосок.



После рестайлинга предназначенный для РФ кроссовер стал богаче: список оборудования пополнили панорамная крыша, многоцветная атмосферная подсветка салона и электрорегулировки пассажирского переднего сиденья. Наконец, улучшено качество картинки с камер кругового обзора.

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Моторную гамму, напротив, урезали: в отставку отправлена двухлитровая «турбочетверка» мощностью 170 л.с., которой был положен вариатор (эта пара отныне прерогатива Tiggo 8 Pro). Обновленный Chery Tiggo 8 будет доступен лишь с базовым турбомотором 1.5 (147 л.с.) и шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод – только передний.



Прайс-лист опубликуют ближе к началу продаж. При этом в релизе Chery говорится о «комплектациях» — во множественном числе. Стало быть, Tiggo 8 снова предложат в нескольких вариантах исполнения, тогда как дореформенный кроссовер сегодня представлен исключительно в топ-версии Prestige (от 1 889 900 рублей).

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Напомним, в этом году Chery планирует представить в России еще несколько новинок, среди них – компактный паркетник Omoda 5 и рестайлинговый Tiggo 4 с приставкой Pro.

