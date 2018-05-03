С пьяных водителей взыскали 1,5 миллиарда рублей с начала 2018 года

С пьяных водителей взыскали 1,5 миллиарда рублей с начала 2018 года

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ФССП отчиталась о сумме штрафов, которую с начала года уплатили нетрезвые автомобилисты.

В России водители, которых поймали за рулём в нетрезвом состоянии, выплатили свыше 1,5 миллиарда рублей в качестве штрафов за соответствующее нарушение ПДД. Как рассказали в пресс-центре Федеральной службы судебных приставов, эта сумма была получена в первом квартале 2018 года.

Money car key gift

В общей сложности судебные приставы исполнили 3,8 миллиона постановлений органов Госавтоинспекции. По ним с российских автомобилистов было взыскано порядка трёх миллиардов рублей.

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В число тех, кто уплатил штраф за нетрезвое вождение входят также автовладельцы, передавшие управление ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и те, кто отказались от медосвидетельствования. Напомним, наказание за первичное нарушение во всех трёх случаях одинаковое: 30 000 рублей штрафа и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

В начале марта текущего года судебные приставы подвели итоги прошлого года. Самой большой категорией должников в РФ по-прежнему остаются автомобилисты, при этом с каждым годом их доля растёт. Так, по итогам 2017-го она составила 39,4% от всех исполнительных производств в РФ. Напомним, количество долгов водителей выросло за год на 12,5%, а сумма задолженности – на 3,3%.

Ранее стало известно о наметившейся тенденции: постепенно сокращается число водителей, которых за серьёзные нарушения ПДД наказывают суды. В частности, в 2017 году количество наказаний за управление ТС в нетрезвом состоянии и отказ от освидетельствования уменьшилось на 10,1% (с 353 100 до 317 400 решений) и на 10,6% (с 228 500 до 204 200) соответственно.

В начале прошлого месяца президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении водителей прав за алкоголь в крови. Норма вступит в силу в разгар дачного сезона – 3 июля 2018 года. Такое нововведение принято в том числе и для того, чтобы от более сурового наказания не могли больше уходить те виновники «пьяных ДТП», которые на момент медосвидетельствования находятся без сознания.

Drunk driver

Напомним, виновников серьёзных ДТП уже начали лишать прав до приговора. Раньше подобных прав у судов не было, из-за чего даже обвиняемые в «пьяных авариях» продолжали по закону управлять ТС до окончания процесса. Нередко такие дела могли рассматриваться годами. Теперь же соответствующий законодательный пробел ликвидирован.

 

Теги: Авто и общество , В России , Закон , лишение прав , наказание , нарушения ПДД , нетрезвое вождение , оплата штрафов , освидетельствование на состояние опьянения , ПДД , правила дорожного движения , пьяные водители , пьяный за рулем , судебные приставы , ФССП , штраф , штрафы
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