Новинки ×
  • Салон нового трёхрядного Jeep Commander: как у родственного Compass, только роскошнее

Салон нового трёхрядного Jeep Commander: как у родственного Compass, только роскошнее

07.07.2021 128 0 0

Марка Jeep продолжает постепенно раскрывать семиместный кроссовер, предназначенный для Южной Америки. Модель также ждут в Индии, но там ее, как ожидается, будут продавать под другим названием.

 

Внешность нового трёхрядного Джипа засветили минувшей весной, тогда же было объявлено имя – Commander. А теперь опубликован короткий ролик, в котором запечатлен интерьер. Большой паркетник создан бразильским подразделением Stellantis, в Бразилии же наладят производство, откуда машины планируют поставлять и в другие страны Южной Америки. Прежде считалось, что этот SUV окажется разновидностью Compass, ведь у машин общая платформа Small Wide 4x4: в свое время СМИ даже «придумали» для семиместного варианта приставку Grand. Однако Jeep решил позиционировать такой кросс в качестве отдельной модели. К слову, в актуальной гамме марки уже есть Commander, но тот кросс выпускают и продают исключительно в Китае, а в его основе лежит «тележка» Compact Wide от Cherokee. Ну и еще напомним, что в 2005-2010 гг. имя Commander носил рамный внедорожник, тогда как нынешние модели – и китайская, и бразильская – имеют несущий кузов и передний привод «в базе».

Салон бразильского Jeep Commander
1 / 7
Салон бразильского Jeep Commander
2 / 7
Салон бразильского Jeep Commander
3 / 7
Салон бразильского Jeep Commander
4 / 7
Салон бразильского Jeep Commander
5 / 7
Салон бразильского Jeep Commander
6 / 7
Салон бразильского Jeep Commander
7 / 7

﻿Если внешне трехрядный южноамериканский кроссовер отличается от Compass (у Коммандера свои радиаторная решетка, бамперы и оптика), то внутри он в целом повторил пережившего недавно рестайлинг родственника, разница лишь в отделке (плюс наличие дополнительных мест, конечно). Так, кресла Jeep Commander обиты кожей и замшей коричневого цвета (такой колер, но более темный, предусмотрен и для местного Компаса), замшей отделана и передняя панель, есть пластик цвета бронзы. На центральном подлокотнике имеется надпись Jeep 1941, видимо, отсылающая к Willys из 40-х. 

Новый Jeep Commander

Также в списке оборудования нового Commander значатся виртуальная «приборка», мультимедийная система с «парящим» тачскрином и климат-контроль. Ну и еще кроссовер наверняка получил адаптивный круиз-контроль (у Compass он имеется).

Ранее в Jeep заявили, что трехрядный SUV будет доступен с турбомоторами, но с какими именно – до сих пор не объявлено. Бразильцы пишут о турбодизеле 2.0 MultiJet и новом 1.3 Firefly (его полное название – Turbo 270 Flex). Последний двигатель положен и местному рестайлинговому Jeep Compass (а также посвежевшему пикапу Fiat Toro), он, традиционно для Бразилии, «питается» как бензином (180 л.с.), так и этанолом (185 л.с.). У семиместного кроссовера точно будут полноприводные версии.

Рестайлинговый Jeep Compass для Бразилии
1 / 6
Рестайлинговый Jeep Compass для Бразилии
2 / 6
Рестайлинговый Jeep Compass для Бразилии
3 / 6
Рестайлинговый Jeep Compass для Бразилии
4 / 6
Рестайлинговый Jeep Compass для Бразилии
5 / 6
Рестайлинговый Jeep Compass для Бразилии
6 / 6

Новый Jeep Commander стартует на бразильском рынке до конца текущего года. Такую модель ждут и в Индии, причем там, по неофициальным данным, у родственника Compass будет другое имя (возможно, Meridian). Индийцам предложат машины локального производства. А вот доберется ли семиместный кроссовер до других регионов – пока неизвестно.

кроссовер авторынок новинки Jeep Jeep Commander Jeep Compass

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Как Camry 3.5, только побольше: стоит ли покупать Toyota Highlander II за 1,5 миллиона рублей Выбрать крупный полноприводник ценой около полутора миллионов рублей – задача довольно размытая. Можно купить премиальный Mercedes-Benz GL, можно предпочесть внедорожный Mitsubishi Pajero, м... 6591 0 0 06.07.2021
Статьи / Популярные вопросы Может ли инспектор оштрафовать за пересечение разметки, которой не видно Мы уже разбирались в том, какой штраф предусмотрен на пересечение сплошной линии разметки и можно ли завершить обгон через сплошную, выяснив, что поблажек водителю в такой ситуации ожидать... 2183 0 2 05.07.2021
Статьи / Тесты Игра в ассоциации: угадай автомобиль по описанию его эмблемы Опознать автомобиль по его эмблеме несложно, особенно если марка актуальна и хорошо известна. Мы же предлагаем пойти дальше, проверив своё воображение и способность сыграть с нами в «геральд... 3688 0 4 03.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 140965 33 29 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 52939 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 50584 1 21 22.04.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings