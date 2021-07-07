Салон нового трёхрядного Jeep Commander: как у родственного Compass, только роскошнее

Марка Jeep продолжает постепенно раскрывать семиместный кроссовер, предназначенный для Южной Америки. Модель также ждут в Индии, но там ее, как ожидается, будут продавать под другим названием.

Внешность нового трёхрядного Джипа засветили минувшей весной, тогда же было объявлено имя – Commander. А теперь опубликован короткий ролик, в котором запечатлен интерьер. Большой паркетник создан бразильским подразделением Stellantis, в Бразилии же наладят производство, откуда машины планируют поставлять и в другие страны Южной Америки. Прежде считалось, что этот SUV окажется разновидностью Compass, ведь у машин общая платформа Small Wide 4x4: в свое время СМИ даже «придумали» для семиместного варианта приставку Grand. Однако Jeep решил позиционировать такой кросс в качестве отдельной модели. К слову, в актуальной гамме марки уже есть Commander, но тот кросс выпускают и продают исключительно в Китае, а в его основе лежит «тележка» Compact Wide от Cherokee. Ну и еще напомним, что в 2005-2010 гг. имя Commander носил рамный внедорожник, тогда как нынешние модели – и китайская, и бразильская – имеют несущий кузов и передний привод «в базе».

Салон бразильского Jeep Commander 1 / 7 Салон бразильского Jeep Commander 2 / 7 Салон бразильского Jeep Commander 3 / 7 Салон бразильского Jeep Commander 4 / 7 Салон бразильского Jeep Commander 5 / 7 Салон бразильского Jeep Commander 6 / 7 Салон бразильского Jeep Commander 7 / 7

﻿Если внешне трехрядный южноамериканский кроссовер отличается от Compass (у Коммандера свои радиаторная решетка, бамперы и оптика), то внутри он в целом повторил пережившего недавно рестайлинг родственника, разница лишь в отделке (плюс наличие дополнительных мест, конечно). Так, кресла Jeep Commander обиты кожей и замшей коричневого цвета (такой колер, но более темный, предусмотрен и для местного Компаса), замшей отделана и передняя панель, есть пластик цвета бронзы. На центральном подлокотнике имеется надпись Jeep 1941, видимо, отсылающая к Willys из 40-х.

Новый Jeep Commander

Также в списке оборудования нового Commander значатся виртуальная «приборка», мультимедийная система с «парящим» тачскрином и климат-контроль. Ну и еще кроссовер наверняка получил адаптивный круиз-контроль (у Compass он имеется).



Ранее в Jeep заявили, что трехрядный SUV будет доступен с турбомоторами, но с какими именно – до сих пор не объявлено. Бразильцы пишут о турбодизеле 2.0 MultiJet и новом 1.3 Firefly (его полное название – Turbo 270 Flex). Последний двигатель положен и местному рестайлинговому Jeep Compass (а также посвежевшему пикапу Fiat Toro), он, традиционно для Бразилии, «питается» как бензином (180 л.с.), так и этанолом (185 л.с.). У семиместного кроссовера точно будут полноприводные версии.

Рестайлинговый Jeep Compass для Бразилии 1 / 6 Рестайлинговый Jeep Compass для Бразилии 2 / 6 Рестайлинговый Jeep Compass для Бразилии 3 / 6 Рестайлинговый Jeep Compass для Бразилии 4 / 6 Рестайлинговый Jeep Compass для Бразилии 5 / 6 Рестайлинговый Jeep Compass для Бразилии 6 / 6

Новый Jeep Commander стартует на бразильском рынке до конца текущего года. Такую модель ждут и в Индии, причем там, по неофициальным данным, у родственника Compass будет другое имя (возможно, Meridian). Индийцам предложат машины локального производства. А вот доберется ли семиместный кроссовер до других регионов – пока неизвестно.

