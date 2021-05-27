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  • Jeep снова показал трёхрядный кроссовер на видео: ещё один Commander, брат Compass

Jeep снова показал трёхрядный кроссовер на видео: ещё один Commander, брат Compass

27.05.2021 114 0 0

Новый SUV адресован, прежде всего, Южной Америке, а дебютным рынком для него станет Бразилия. По предварительным данным, модель предложат с бензиновым и дизельным моторами.

 

Первый видеотизер своего семиместного кроссовера марка Jeep выложила в Сеть в апреле, а сегодня опубликован второй ролик и объявлено имя: как и ожидалось, модель назвали Commander. Новинка разработана бразильским подразделением Stellantis (вообще, еще концерном FCA, ведь работы над кроссом начались до того, как эта компания и французская PSA слились в тот самый Stellantis), в Бразилии же наладят производство, откуда машины будут поставлять и в другие страны Южной Америки. Прежде считалось, что кроссовер окажется растянутым исполнением Compass, однако в Jeep решили позиционировать такой SUV в качестве отдельной модели.

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Между тем в актуальной гамме Джипа уже есть Commander: его выпускают и продают исключительно в Китае, и у него мало общего с бразильским кроссом. Дело в том, что модель для Поднебесной делит «тележку» Compact Wide c Cherokee, тогда как южноамериканский кроссовер построен на платформе Small Wide 4x4, которая также лежит в основе Compass (поэтому новый SUV поначалу и считали разновидностью Компаса). Ну и еще напомним, что в 2005-2010 гг. имя Commander носил рамный внедорожник, однако нынешние модели – и китайская, и бразильская – имеют несущий кузов и передний привод «в базе».

В новом ролике засвечены силуэт и задние фонари. Благодаря предыдущим видео и шпионским фото, мы знаем, что радиаторную решетку этого Commander сделали в стиле последних Grand Cherokee и Grand Wagoneer – в фирменных «прорезях» есть множество маленьких «блоков». Кроме того, новинке достались светодиодные фары и небольшие круглые противотуманки, над которыми разместили горизонтальные полоски ходовых огней. Если дизайн экстерьера у Commander оригинальный, не такой, как у Compass, то внутри, по предварительным данным, старший SUV в целом повторит родственный паркетник, не считая, конечно, третьего ряда кресел.

В Stellantis семиместный кроссовер называют «высокотехнологичным» и относят к D-сегменту, хотя бразильские СМИ уточняют – это «Low D». Как бы то ни было, новинке прочат адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.

Jeep Compass для Южной Америки и обновленный Jeep Grand Commander для Китая (в продажу еще не поступил)
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Jeep Compass для Южной Америки и обновленный Jeep Grand Commander для Китая (в продажу еще не поступил)
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Jeep Compass для Южной Америки и обновленный Jeep Grand Commander для Китая (в продажу еще не поступил)
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Jeep Compass для Южной Америки и обновленный Jeep Grand Commander для Китая (в продажу еще не поступил)
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Jeep Compass для Южной Америки и обновленный Jeep Grand Commander для Китая (в продажу еще не поступил)
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Давно объявлено, что кросс предложат с турбомоторами, но с какими именно – Stellantis до сих пор не раскрыл. Бразильцы пишут о турбодизеле 2.0 MultiJet и новом 1.3 Firefly (его полное название – Turbo 270 Flex). Последний двигатель положен и местному рестайлинговому Jeep Compass (а также посвежевшему пикапу Fiat Toro), он, традиционно для Бразилии, «питается» как бензином (180 л.с.), так и этанолом (185 л.с.). У трехрядного SUV точно будут полноприводные версии.

На бразильский рынок Jeep Commander выйдет до конца текущего года, о появлении модели в других регионах пока не сообщалось.

кроссовер авторынок новинки Jeep Jeep Commander

 

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