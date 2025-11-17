Самый быстрый в мире суперкар Yangwang U9 Xtreme готовится к премьере

Одной из главных премьер грядущего автосалона в китайском Гуанчжоу станет электрический суперкар Yangwang U9 Xtreme мощностью более 3000 л.с., уже успевший установить два рекорда — самый быстрый круг на Северной петле Нюрбургринга среди серийных электромобилей (6 мин 59,157 с) и рекорд скорости среди всех серийных автомобилей (496,22 км/ч).

Лакшери-бренд Yangwang принадлежит китайской компании BYD, под ним она продаёт свои самые дорогие и технически продвинутые модели. Электрический суперкар Yangwang U9 вышел на китайский рынок в феврале 2024 года с четырёхмоторной силовой установкой мощностью 1306 л.с.

Готовящийся к премьере Yangwang U9 Xtreme намного мощнее базовой версии: каждый из четырёх электромоторов здесь выдаёт 555 кВт, то есть в сумме выходит 2220 кВт или 3019 л.с. Версия Xtreme получила модернизированную платформу e4 с 1200-вольтовой электрической архитектурой, перенастроенную активную электрогидравлическую подвеску и полусликовые шины Giti Tire, рассчитанные на скорость до 500 км/ч.

Yangwang U9 Xtreme будет выпущен тиражом всего 30 экземпляров, но этого достаточно, чтобы суперкар считался серийным. В августе этого года Yangwang U9 Xtreme под управлением опытного немецкого гонщика Моритца Кранца проехал Северную петлю Нюрбургринга за 6 мин 59,157 с и стал самым быстрым серийным электромобилем на этой трассе.

В сентябре Yangwang U9 Xtreme отметился ещё одним важным достижением — разогнался на испытательном полигоне ATP (Automotive Testing Papenburg) в Германии до 496,22 км/ч, установив таким образом рекорд скорости среди серийных автомобилей.

Рекорд Нюрбургринга китайский суперкар установил с большим антикрылом на корме, дающим дополнительную прижимную нагрузку и улучшающим сцепление колёс с дорогой, а вот для получения рекорда скорости это антикрыло демонтировали, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление.

Цена Yangwang U9 Xtreme на данный момент не объявлена. Обычный Yangwang U9 с 1306-сильной силовой установкой сейчас стоит 1 800 000 юаней (20,52 млн рублей в переводе по текущему курсу) — это одни из самых дорогих автомобилей на китайском рынке, а версия Xtreme, очевидно, будет ещё дороже.

Добавим, что при всех выдающихся технических характеристиках флагманскому суперкару от BYD не хватает рафинированного дизайна — на Западе, куда Yangwang U9 Xtreme ездил за рекордами, его несколько аляповатая внешность вызывает недоумение.

В Китае свой взгляд на дизайн, продажи Yangwang тормозит не он, а слишком высокие цены. За первые десять месяцев этого года бренд Yangwang, по данным CAAM, реализовал в Китае только 2989 автомобилей, что на 56,1% меньше продаж в январе-октябре 2024 года. Помимо электрического суперкара бренд Yangwang сейчас выпускает большой гибридный внедорожник Yangwang U8 в стандартной и удлинённой версиях и представительский седан Yangwang U7 — он предлагается как электромобиль и гибрид с оппозитным бензиновым двигателем собственной разработки.