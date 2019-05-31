Самый дешевый кроссовер Skoda превратят в «кросс-купе»

Самый дешевый кроссовер Skoda превратят в «кросс-купе»

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Премьера предвестника нового компактного кроссовера чешской марки может пройти уже в июне. Главным рынком для модели станет Китай.
 

Пару эскизов концепта Vision GT «поднебесное» подразделение компании Skoda показало еще в апреле в рамках Шанхайского автосалона. Теперь же появились дополнительные картинки. Как сообщают китайские профильные медиа, публичный показ машины пройдет в начале июня. В статусе прототипа Vision GT надолго не задержится – уже в этом году он перевоплотится в серийную модель, которую, по предварительным данным, будут позиционировать в качестве купеобразной версии паркетника Kamiq.

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Напомним, в гамме Skoda сегодня два Камика. Один предназначен для, собственно, Китая, там его продают с 2018-го. Второй SUV – для Европы, он еще только готовится выйти на рынок. Кроссоверы роднит лишь название. Так, китайский вариант построен на старой «тележке» PQ25, у него дизайн без изысков и довольно скромное оснащение. «Старосветский» Skoda Kamiq базируется на платформе MQB, он получил двухъярусную головную оптику и современные системы помощи водителю.

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Раз концепт Vision GT представят в КНР, то, логично, что за основу серийного паркетника по его мотивам возьмут местный Kamiq. Однако «поднебесные» СМИ считают, что кроссовер с купеобразным кузовом будет создан на платформе MQB. Новинке прочат бензиновые «турбочетверки» 1.4 и 2.0, их отдача при этом не называется. Также пока неизвестно, будет ли у «купе» полный привод.

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Стандартный Skoda Kamiq для Китая
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Стандартный Skoda Kamiq для Китая
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Стандартный Skoda Kamiq для Китая

В Китае стандартный Skoda Kamiq предлагается с безальтернативным «атмосферником» 1.5 MPI (110 л.с.), тогда как гамма европейской модели включает бензиновые «турботройку» 1.0 TSI (95 или 115 л.с.) и «турбочетверку» 1.5 TSI (150 л.с.), четырехцилиндровый дизель 1.6 TDI (115 л.с.). А вот привод у обоих кроссов только передний.

На китайском рынке Камик является самым дешевым SUV марки, его цена стартует с отметки в 105 900 юаней, что эквивалентно примерно 998 000 рублей по актуальному курсу. В Европе прайс-лист Kamiq еще не опубликован, но и там он будет выполнять роль кроссовера начального уровня.

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Skoda Kamiq для Европы
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Skoda Kamiq для Европы
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Skoda Kamiq для Европы

О планах продавать Kamiq в России Шкода пока не объявляла. Если же такое решение и будет принято, то к нам, скорее всего, привезут более престижную европейскую версию.

Между тем в Китае в модельном ряду Skoda уже есть купеобразный паркетник – Kodiaq GT. За пределы этой страны модель выводить не собираются.

 

Авторынок Новинки кроссоверы чешская марка Kamiq Skoda
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