Самый дешёвый кроссовер Hyundai: внешность под Santa Fe и попытка «оживить» скучный салон

Самый дешёвый кроссовер Hyundai: внешность под Santa Fe и попытка «оживить» скучный салон

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Корейская марка готовится представить маленький паркетник Venue. Кроссовер будет глобальной моделью, он окажется дешевле Kona и Creta.
 

Кампания по рассекречиванию нового паркетника Хёндэ вышла на финишную прямую: его имя – Venue – объявили в конце марта, затем в Сеть выложили видеоролик, на котором машину на пару секунд показали вблизи (правда, в камуфляже), а теперь корейцы распространили эскизы кросса. Напомним, мировая премьера новинки пройдет 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке (по местному времени), на ту же дату запланирована и презентация в Индии – эта страна, скорее всего, и станет первым рынком для модели.

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Переднюю часть кросса оформили в стиле последнего Hyundai Santa Fe – Venue получил двухъярусную головную оптику и радиаторную решетку похожей формы. При этом в блоках основных фар еще имеется светодиодная окантовка. Задние фонари сделали квадратными, как у индийского концепта Hyundai Carlino трехлетней давности, который и считается предвестником Venue, – именно после его премьеры заговорили о новом небольшом и недорогом паркетнике. Тогда сообщалось, что бюджетник разработают только для Индии, а в Хёндэ решили превратить кроссовер в глобальную модель. Индийское «наследие» — габариты. По предварительным данным, длина новинки не превышает четырех метров – таким машинам в этой стране положены налоговые льготы. Для сравнения, у Kona этот показатель равен 4165 мм, а у нашей Креты – 4270 мм.

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В салоне – трехспицевое рулевое колесо, мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью тачскрином. Управление климатической установкой осуществляется шайбами – на центральной есть небольшой дисплей. Судя по картинкам, довольно простенький интерьер Venue пытались оживить цветным пластиком: скорее всего, на некоторых рынках покупателям в качестве опции предложат самим выбрать оттенок панели и центрального тоннеля.

Технические характеристики Hyundai Venue по-прежнему не раскрываются. В Индии, по информации местных СМИ, кроссовер будет доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.0 T-GDI (100 л.с.) и атмосферником 1.4 (100 л.с.), а также с дизелем 1.4, выдающим 90 л.с. Литровый турбомотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, остальные два двигателя работают в паре с шестиступенчатой «механикой». А вот положен ли модели полный привод – пока неизвестно.

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Кстати, в Hyundai уже заявили, что Venue окажется самым дешевым кроссовером в линейке марки: он ориентирован на клиентов, выбирающих первый автомобиль. То есть паркетник окажется доступнее Kona и Creta.

Помимо Индии и США, Hyundai Venue еще подтвержден для Кореи. Другие страны, в которых появится новинка, еще не объявлены.

Между тем ранее в Сеть выложили «живые» фотографии индийской версии Venue почти без камуфляжа.

 

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