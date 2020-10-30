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  • «Самый мощный Golf в истории» показался на тизерах: премьера в ноябре

«Самый мощный Golf в истории» показался на тизерах: премьера в ноябре

30.10.2020 40 0 0

Немецкая марка подтвердила, что «злой» Golf R нового поколения оснащен двухлитровым турбомотором, но отдача официально все еще не озвучена. В Европе заказы на модель начнут принимать почти сразу после дебюта.

 

Вообще видео, в котором мелькает новый Golf  R, выложили в Сеть еще в середине октября, но глобальный офис Volkswagen опубликовал его лишь сейчас. Мелькает – потому что саму модель мы видим только в самом начале, затем нам зачем-то показывают давно представленный «заряженный» кроссовер T-Roc R. Также марка поделилась сегодня картинкой с кормой «горячего» Гольфа: на багажной двери красуется новый логотип R, на том месте, где у стандартной «пятидверки» имеется надпись с названием модели. Презентация намечена на 4 ноября.

Одновременно в Volkswagen подтвердили, что новый Golf R получил бензиновую «турбочетверку» 2.0 серии EA888, адаптивную подвеску DCC, электронную имитацию блокировок дифференциалов XDS и полный привод «с выборочной регулировкой крутящего момента на задней оси». Отдача и динамические характеристики все еще не объявлены, в компании лишь заявили, что Golf R нового поколения станет самой мощной версией в истории модели (очевидно, имеется в виду серийный вариант).

По неофициальным данным, двухлитровый турбомотор «эрки» выдает 333 л.с. Хотя есть и другой прогноз – некоторые зарубежные СМИ считают, что модели достался 320-сильный вариант (420 Нм), как у Arteon R. Предыдущий VW Golf R был доступен с «турбочетверкой» 2.0 мощностью 300-310 л.с. (380-400 Нм), пятидверный хэтчбек с 7DSG первую «сотню» мог набрать за 4,7 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч.

Актуальные 245-сильный Golf GTI и 300-сильный Golf GTI Clubsport
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Актуальные 245-сильный Golf GTI и 300-сильный Golf GTI Clubsport
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Актуальные 245-сильный Golf GTI и 300-сильный Golf GTI Clubsport
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Актуальные 245-сильный Golf GTI и 300-сильный Golf GTI Clubsport
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Актуальные 245-сильный Golf GTI и 300-сильный Golf GTI Clubsport
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Актуальные 245-сильный Golf GTI и 300-сильный Golf GTI Clubsport
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Что же касается внешности нового хот-хэтча, то Volkswagen интригует зря: модель без камуфляжа уже попадалась в объективы камер фотошпионов. У Golf R более агрессивный обвес, нежели чем у Golf GTI, Golf GTD, гибрида Golf GTE и 300-сильного Golf GTI Clubsport, горизонтальные полоски в нижней решетке вместо «сот», а также четыре сдвоенных патрубка выхлопной системы.

Европейские дилеры начнут принимать заказы на хот-хэтч на следующий день после премьеры, то есть 5 ноября. Позже должен подтянуться универсал с литерой R. Нам же о «заряженных» Гольфах мечтать пока рано – дождаться бы стандартной модели восьмого поколения.

Между тем к 2023 году VW Golf может обзавестись еще и экстремальной модификацией R Plus с отдачей примерно в 400 л.с.

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