Самый популярный кроссовер Chevrolet сменил имидж: фото нового Equinox

Паркетник получил более брутальный облик. Салон еще не засвечен, но и его, скорее всего, перекроили. Двигатель пока заявлен один.

Кроссовер Chevrolet Equinox актуального поколения дебютировал в 2016 году, рестайлинг он пережил в 2020-м. В родных Штатах модель остается самым популярным SUV марки, хотя и ушла в минус: с января по март 2023-го там реализовано 52 902 единицы (-5,6%; GM публикует результаты продаж раз в квартал). В прошлом году имя Equinox присвоили совершенно новому электрическому паркетнику (с приставкой EV), однако от бензиновой машины производитель не отказывается: не так давно в США застукали преобразившийся кросс в камуфляже, а теперь появились фото машины без лоскутка маскировки – их слил китайский минпром. Судя по всему, паркетник с новым дизайном будут позиционировать в качестве модели следующей генерации. К слову, в Поднебесной кроссовер перестал пользоваться спросом: в январе-мае он разошелся тиражом всего 5708 экземпляров, а ведь когда-то столько машин продавали за месяц.

Итак, в новом поколении Chevrolet Equinox превратился в брутала: у паркетника более рельефный кузов, «заквадраченные» колесные арки и массивный неокрашенный пластиковый обвес. От раздвоенной оптики отказались – полоски ходовых огней теперь установлены отдельно, под ними расположены блоки основных фар.

Длина предназначенного для Китая нового SUV равна 4653 мм, что на 7 мм больше, чем у местного предшественника (показатель актуального кроссовера для Америки – 4652 мм). В ширину модель прибавила 59 мм (теперь 1902 мм), высота увеличилась на 22 мм до 1710 мм. Колесная база – 2730 мм (+5 мм по сравнению с предыдущим кроссовером). В Поднебесной у новинки 17- или 19-дюймовые колеса.

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Фото интерьера нет. Скорее всего, внутри появились полноценная виртуальная приборка и мультимедиа-система с крупным тачскрином, вопрос лишь в том, как их оформили – установили по отдельности или в виде единого табло.



Двигатель в документах сертификационного органа пока указан один: китайцам новый Chevrolet Equinox предложат с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 173 л.с. Прежний кроссовер в Поднебесной представлен с турбочетверкой аналогичного объема, но с отдачей в 169 л.с., вдобавок там можно купить SUV с турбодвижком 2.0 (237 л.с.) и 48-вольтовым стартер-генератором. Базовый мотор сочетается с шестиступенчатым автоматом, «мягкому» гибриду положена 9АКП. В Штатах Equinox сейчас оснащается только 1.5T (177 л.с.) и 6АКП. Для модели предусмотрен полный привод.

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В Китае премьеру нового Chevrolet Equinox ждут уже в этом году, на американский рынок такой кроссовер, вероятно, выйдет в 2024-м.

