Новинки ×
  • Самый популярный кроссовер Chevrolet сменил имидж: фото нового Equinox

Самый популярный кроссовер Chevrolet сменил имидж: фото нового Equinox

15.06.2023 278 0 0

Паркетник получил более брутальный облик. Салон еще не засвечен, но и его, скорее всего, перекроили. Двигатель пока заявлен один.

Кроссовер Chevrolet Equinox актуального поколения дебютировал в 2016 году, рестайлинг он пережил в 2020-м. В родных Штатах модель остается самым популярным SUV марки, хотя и ушла в минус: с января по март 2023-го там реализовано 52 902 единицы (-5,6%; GM публикует результаты продаж раз в квартал). В прошлом году имя Equinox присвоили совершенно новому электрическому паркетнику (с приставкой EV), однако от бензиновой машины производитель не отказывается: не так давно в США застукали преобразившийся кросс в камуфляже, а теперь появились фото машины без лоскутка маскировки – их слил китайский минпром. Судя по всему, паркетник с новым дизайном будут позиционировать в качестве модели следующей генерации. К слову, в Поднебесной кроссовер перестал пользоваться спросом: в январе-мае он разошелся тиражом всего 5708 экземпляров, а ведь когда-то столько машин продавали за месяц.

Итак, в новом поколении Chevrolet Equinox превратился в брутала: у паркетника более рельефный кузов, «заквадраченные» колесные арки и массивный неокрашенный пластиковый обвес. От раздвоенной оптики отказались – полоски ходовых огней теперь установлены отдельно, под ними расположены блоки основных фар.

Длина предназначенного для Китая нового SUV равна 4653 мм, что на 7 мм больше, чем у местного предшественника (показатель актуального кроссовера для Америки – 4652 мм). В ширину модель прибавила 59 мм (теперь 1902 мм), высота увеличилась на 22 мм до 1710 мм. Колесная база – 2730 мм (+5 мм по сравнению с предыдущим кроссовером). В Поднебесной у новинки 17- или 19-дюймовые колеса.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Фото интерьера нет. Скорее всего, внутри появились полноценная виртуальная приборка и мультимедиа-система с крупным тачскрином, вопрос лишь в том, как их оформили – установили по отдельности или в виде единого табло.

Двигатель в документах сертификационного органа пока указан один: китайцам новый Chevrolet Equinox предложат с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 173 л.с. Прежний кроссовер в Поднебесной представлен с турбочетверкой аналогичного объема, но с отдачей в 169 л.с., вдобавок там можно купить SUV с турбодвижком 2.0 (237 л.с.) и 48-вольтовым стартер-генератором. Базовый мотор сочетается с шестиступенчатым автоматом, «мягкому» гибриду положена 9АКП. В Штатах Equinox сейчас оснащается только 1.5T (177 л.с.) и 6АКП. Для модели предусмотрен полный привод.

Уходящий Chevrolet Equinox
1 / 3
Уходящий Chevrolet Equinox
2 / 3
Уходящий Chevrolet Equinox
3 / 3

В Китае премьеру нового Chevrolet Equinox ждут уже в этом году, на американский рынок такой кроссовер, вероятно, выйдет в 2024-м.

кроссовер авторынок новинки Chevrolet Chevrolet Equinox

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Автомобильный беспроводной компрессор DUNOBIL LUFT POWER PRO На российском рынке автомобильных аксессуаров стартовали продажи самой мощной и функциональной модели LUFT POWER PRO в линейке беспроводных шинных автомобильных компрессоров DUNOBIL. 155 0 0 14.06.2023
Статьи / Автоспорт Изучаем российский гиперкар для дрифта: обзор Flanker F Гиперкар Flanker F – звезда Российской Дрифт Серии и «Байкальской мили». Но особенно интересно в нем то, что этот автомобиль разработан и собран в России. На одном из этапов РДС нам удалось... 598 0 0 14.06.2023
Статьи / Гаджеты Как избежать штрафов от нового радара «Кордон ПРО»? Тестируем самые популярные комбо-устройства Один из самых опасных радаров на российских дорогах – относительно новый «Кордон ПРО». С ним отчасти повторяется всем известная история 2010 года с появлением «Стрелки», когда сложный и очен... 6703 1 0 13.06.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 15586 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 9340 14 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 7704 1 1431 03.03.2023
Change privacy settings