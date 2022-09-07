Сделанный из Mitsubishi бюджетный вэн Nissan Livina: теперь с левым рулём

Нынешний компактвэн Nissan Livina дебютировал в 2019 году, он является клоном Mitsubishi Xpander. Производство ниссановской модели налажено в Индонезии, ее делают на том же заводе, что и донорский MPV, и только в этой стране прежде и была доступна Livina, тогда как Xpander продают на многих других азиатских рынках, а также в Мексике и на Ближнем Востоке. Теперь же однообъемник Nissan отправили на экспорт: модель представлена на Филиппинах. Кстати, исходный Mitsubishi Xpander и его кросс-версия уже пережили рестайлинг, а вот Livina пока так и не модернизировали, «внедорожного» варианта у этого Ниссана тоже до сих пор нет.

Напомним, внешне ниссановский вэн изначально отличался от Xpander (в частности, у Ливины оригинальные бамперы и фирменная V-образная вставка на решетке), а после того, как донорский однообъемник обновился, в плане дизайна экстерьера машины еще больше отдалились друг от друга. Но при этом у модели Mitsubishi после рестайлинга увеличилась длина, так что она стала крупнее Nissan Livina: 4595 и 4510 мм соответственно. Колесная база едина для обоих компактвэнов – 2775 мм.

Внутри Livina повторяет дореформенный Xpander, то есть у нее по-прежнему лишь 7-дюмовый экран мультимедиа-системы и довольно простенький кондиционер с шайбами, тогда как для компактвэна Mitsubishi предусмотрены планшеты на 8 или 9 дюймов (хотя «в базе» тоже идет 7-дюймовый тачскрин) и сенсорный блок управления «климатом». Как и в Индонезии, в списке стандартного оборудования версии для Филиппин еще значатся пара подушек безопасности, и ABS, богатым комплектациям вдобавок положены камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. Вэн по умолчанию имеет семиместный салон.

1 / 2 2 / 2

Nissan Livina оснащается бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5, который выдает 105 л.с. и 141 Нм. Двигатель сочетается с пятиступенчатой «механикой» или старым четырехступенчатым «автоматом» (Xpander после рестайлинга перешел на вариатор), привод только передний.



На Филиппинах продажи компактвэна Nissan стартуют 15 сентября, но цены уже объявлены – от 18 000 до 21 000 долларов (да, для этой страны прайс-лист довольно привлекательный). Рестайлинговый Mitsubishi Xpander там чуть дороже – от 18 300 долларов. Компания Nissan пока не сообщала о планах поставлять Livina на другие рынки.

