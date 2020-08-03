Седан FAW сменил поколение: уже не родственник Mazda, зато с дизайном под Cadillac

Вообще, внешний облик свежего седана FAW Bestune B70 (суббренд Bestune используется на домашнем рынке с 2018-го, в других странах это Besturn) раскрыли еще в июне – снимки модели появились в базе местного минпрома. В том же месяце засветили и интерьер, уже благодаря стараниям фотошпионов. Но в FAW делают вид, что утечек не было, и готовят публику к своей новинке постепенно. Так, в июле на автосалоне в Чанчуне показали шоу-кар Bestune B² Concept, черты которого, как тогда было заявлено, унаследуют «четырехдверки» следующего поколения. А теперь концерн распространил тизеры первого серийного седана с новым дизайном – того самого B70, третьей по счету генерации.

Концепт FAW Bestune B² 1 / 3 Концепт FAW Bestune B² 2 / 3 Концепт FAW Bestune B² 3 / 3

Напомним, «семидесятый» дебютировал в 2006-м, та модель была построена на базе первой Mazda 6 (у FAW есть СП c Маздой). Кстати, такой B70 пытались продавать и в России, до нас он добрался в 2013-м, но спроса не было. В 2014-м седан сменил поколение (донором для него вроде бы стала уже «вторая» Mazda 6), а пару лет назад «четырехдверку» FAW сняли с производства – уже из-за слабых продаж на родине (около 1900 единиц в 2017-м против 70 000 в 2009-м).



Модель третьего поколения, как сообщают «поднебесные» СМИ, построена на новой платформе FMA, видимо, собственной разработки концерна FAW. Причем B70 стал первенцем этой «тележки». Габариты мы знаем из опубликованных ранее документов китайского сертификационного органа: длина равна 4810 мм (на 10 мм больше, чем у предыдущего «семидесятого»), ширина – 1840 мм (+20 мм по сравнению с предшественником), высота – 1455 мм (-17 мм), колесная база – 2800 мм (+75 мм). Таким образом, по своим размерам новинка близка к той же Mazda 6.

Тизеры серийного FAW Bestune B70 нового поколения 1 / 5 Тизеры серийного FAW Bestune B70 нового поколения 2 / 5 Тизеры серийного FAW Bestune B70 нового поколения 3 / 5 Тизеры серийного FAW Bestune B70 нового поколения 4 / 5 Тизеры серийного FAW Bestune B70 нового поколения 5 / 5

Оптику нового Bestune B70 сделали в стиле актуальных моделей Cadillac – фары и фонари «китайца» тоже имеют «клыки». Радиаторная решетка – уже по мотивам родственников по бренду, подобная есть у кроссоверов T33 (преобразившийся Besturn X40), T77 и T99. А еще у топ-версии «семидесятого» выдвижные ручки дверей (седанам Cadillac такие не положены).



Внутри – виртуальная «приборка», объединенная с тачскрином мультимедийной системы. Также Bestune B70, скорее всего, достался голографический помощник – у кроссоверов Bestune ассистент появляется над передней панелью, он понимает голосовые команды, то есть так можно управлять «музыкой» и «климатом».

Серийный новый FAW Bestune B70, фото из базы минпрома КНР 1 / 2 Серийный новый FAW Bestune B70, фото из базы минпрома КНР 2 / 2

Мотор, согласно документам минпрома, один – бензиновая «турбочетверка» 1.5 (заводской индекс CA4GB15TD-30) мощностью 169 л.с. Таким же двигателем недавно обзавелся и Bestune T77, на кроссовере он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (они же, скорее всего, достались и седану). Предыдущий Besturn B70 в Китае был представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (CA4GD1) и «турбочетверкой» 1.8 (CA4GC18T) мощностью 147 и 186 л.с. соответственно. Обоим положен шестиступенчатый «автомат», двухлитровый движок еще работает в паре с 6МКП.



В Китае продажи нового B70 должны стартовать до конца текущего года. Седан, вероятно, отправят на экспорт, но сроки пока неизвестны.