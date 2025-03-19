Седан GAC Empow готовится к выходу на российский рынок: известен состав комплектаций

Цены четырёхдверки китайской марки станут известны позже. Продажи этой новинки в РФ стартуют в начале следующей недели, 24 марта.

Марка GAC занимается обновлением своей российской модельной линейки. В начале этой недели стартовали продажи паркетника GAC GS4, который предлагается в единственной комплектации. А ранее Kolesa.ru сообщал о том, что доступный в настоящее время флагманский кроссовер GS8 готовится обзавестись «внедорожной» версией GX Traveller (её цена уже известна). Ещё к скорому старту продаж готовится первая четырёхдверка бренда на российском рынке – GAC Empow.

На фото: топовая версия седана GAC Empow 1 / 2 На фото: топовая версия седана GAC Empow 2 / 2

На домашнем рынке этот седан был представлен в 2021 году, в его основе лежит модульная платформа GPMA (Global Platform Modular Architecture). Габаритная длина экспортного GAC Empow составляет 4700 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1432 мм, а расстояние между осями равно 2736 мм. Это значит, что по размерам модель сравнима с Volkswagen Jetta. Коэффициент лобового аэродинамического сопротивления – 0,26.

Модель будет представлена на российском рынке в двух комплектациях – GS и GL (S-style). При этом «начинка» у них будет одна: речь идёт о бензиновой 1,5-литровой турбочетвёрке с непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением. Её максимальная отдача равна 170 л.с., в пару предлагается семиступенчатая автоматическая коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями. Привод – только передний. На разгон с места до «сотни» четырёхдверке требуется 6,95 секунды. Расход топлива в смешанном цикле – 5,7 литра на 100 км.

GAC Empow имеет несколько ездовых режимов – Eco, Comfort, Sport, Sport+, а также настраиваемый DIY. Спереди и сзади у этого седана независимая пружинная подвеска, дисковые тормоза; модели положены антиблокировочная система ABS и система распределения тормозных сил EBD.

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Стартовому исполнению положены: фронтальные подушки безопасности, полностью светодиодная оптика, задние датчики парковки, система динамической стабилизации ESP, датчики давления в шинах, иммобилайзер, противоугонная система, функция бесключевого доступа в салон, водительское кресло с регулировками в шести направлениях, кондиционер, семидюймовая виртуальная приборка, а также полностью русифицированная информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма и поддержкой Apple CarPlay.

На фото: салон седана GAC Empow

Топовой версии достались 18-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна, обутые в низкопрофильную резину 225/45 R18, спортивный передний бампер, задний диффузор, спойлер на крышке багажника, пересмотренная выхлопная система, а также иные настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления. Ещё для этого варианта предусмотрели шесть подушек безопасности.

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Ещё это исполнение снабдили цифровой приборкой диагональю 10,25 дюйма, двухзонным климат-контролем, отделкой салона экокожей, акустической системой с восемью динамиками, атмосферной подсветкой, электрорегулировкой водительского кресла в шести направлениях, пассажирского – в четырёх, устройством для беспроводной зарядки смартфонов, а также подогревом руля и заднего дивана.

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В списке водительских ассистентов числятся: адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, функции предупреждения о выезде из полосы, удержания в полосе движения, помощи при движении в пробках, помощи при смене полосы движения, предупреждения при выезде задним ходом, предупреждения об угрозе столкновения сзади и об угрозе фронтального столкновения, а также активная система помощи при торможении.

В местном офисе марки рассказали о том, что продажи GAC Empow в России стартуют в начале следующей недели, 24 марта. Цены обеих версий в компании пока держат в секрете.