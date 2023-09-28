Седан Geely Preface с другим дизайном: думали – рестайлинг, оказалось – новая версия

На фото китайского минпрома седан Geely Preface (местное название – Xingrui) с новым дизайном раскрылся еще в июне. Тогда предполагалось, что компания готовит второй – и радикальный – рестайлинг для модели. Теперь же марка распространила фирменные изображения, одновременно объявив о том, что преобразившаяся четырехдверка не заменит нынешнюю, а пополнит гамму: для этого новой версии присвоен индекс L. Ну и напомним, что Preface/Xingrui в строю с 2020 года, в его основе лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo (Джили владеет шведским брендом). В первый раз модель обновилась в прошлом году.

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Вообще, полное имя нового варианта – Geely Preface L Shuangqing. Последнее слово можно перевести как Dual Engine, то есть модель представляет собой гибрид («просто» Preface бывает только с ДВС). Сама марка про технику еще не рассказала, но благодаря сертификационному органу мы знаем, что установка базируется на бензиновой турбочетверке 1.5 мощностью 163 л.с. Все подробности о начинке узнаем уже после официальной презентации, которая пройдет в октябре. Пока же рассмотрим внешность и салон.



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У Geely Preface L оригинальное «лицо»: седан получил новые бампер и фары, радиаторную решетку тоже заменили, хотя она и сохранила вертикальные «клинья». Другим стал и задний бампер, а фонари сделали в виде единой плашки. Длина гибрида равна 4825 мм, что на 40 мм больше, чем у чисто бензинового седана. Ширина увеличена на 11 мм до 1880 мм. Высота и колесная база прежние – 1469 и 2800 мм соответственно.



Интерьер полностью перекроили, его оформили в стиле других свежих моделей марки (среди них – кроссоверы Geely Boyue L и Boyue Cool). Внутри – новые передняя панель, виртуальная приборка, руль, карты дверей и центральный тоннель. Кроме того, Preface L досталась мультимедийная система с вертикальным планшетом, в который «вшиты» настройки климат-контроля. Привычного селектора коробки нет: судя по всему, управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок.



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Некоторые китайские профильные СМИ прочат гибридному Geely Preface L стартовый ценник в 140 000 юаней, что эквивалентно около 1 846 000 рублей по актуальному курсу. «Традиционный» седан представлен на родине с бензиновыми турбочетверками 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (190 л.с.), которые сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Цена «просто» Preface варьируется от 108 700 до 145 700 юаней (1 433 000 – 1 921 000 рублей).



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В России четырехдверки компания Geely сегодня не продает. Между тем недавно на наш рынок вышли крупные седаны Dongfeng Shine Max и Chery Arrizo 8, так что шансы на появление Geely Preface в РФ все же есть.

