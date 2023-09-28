Рестайлинг ×
  • Седан Geely Preface с другим дизайном: думали – рестайлинг, оказалось – новая версия

Седан Geely Preface с другим дизайном: думали – рестайлинг, оказалось – новая версия

28.09.2023 312 0 0

Флагманская четырехдверка «поднебесной» марки существенно преобразилась снаружи, а салон и вовсе полностью новый. Кроме того, модель обзавелась гибридной установкой.

На фото китайского минпрома седан Geely Preface (местное название – Xingrui) с новым дизайном раскрылся еще в июне. Тогда предполагалось, что компания готовит второй – и радикальный – рестайлинг для модели. Теперь же марка распространила фирменные изображения, одновременно объявив о том, что преобразившаяся четырехдверка не заменит нынешнюю, а пополнит гамму: для этого новой версии присвоен индекс L. Ну и напомним, что Preface/Xingrui в строю с 2020 года, в его основе лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo (Джили владеет шведским брендом). В первый раз модель обновилась в прошлом году.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Вообще, полное имя нового варианта – Geely Preface L Shuangqing. Последнее слово можно перевести как Dual Engine, то есть модель представляет собой гибрид («просто» Preface бывает только с ДВС). Сама марка про технику еще не рассказала, но благодаря сертификационному органу мы знаем, что установка базируется на бензиновой турбочетверке 1.5 мощностью 163 л.с. Все подробности о начинке узнаем уже после официальной презентации, которая пройдет в октябре. Пока же рассмотрим внешность и салон.

1 / 2
2 / 2

У Geely Preface L оригинальное «лицо»: седан получил новые бампер и фары, радиаторную решетку тоже заменили, хотя она и сохранила вертикальные «клинья». Другим стал и задний бампер, а фонари сделали в виде единой плашки. Длина гибрида равна 4825 мм, что на 40 мм больше, чем у чисто бензинового седана. Ширина увеличена на 11 мм до 1880 мм. Высота и колесная база прежние – 1469 и 2800 мм соответственно.

Интерьер полностью перекроили, его оформили в стиле других свежих моделей марки (среди них – кроссоверы Geely Boyue L и Boyue Cool). Внутри – новые передняя панель, виртуальная приборка, руль, карты дверей и центральный тоннель. Кроме того, Preface L досталась мультимедийная система с вертикальным планшетом, в который «вшиты» настройки климат-контроля. Привычного селектора коробки нет: судя по всему, управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Некоторые китайские профильные СМИ прочат гибридному Geely Preface L стартовый ценник в 140 000 юаней, что эквивалентно около 1 846 000 рублей по актуальному курсу. «Традиционный» седан представлен на родине с бензиновыми турбочетверками 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (190 л.с.), которые сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Цена «просто» Preface варьируется от 108 700 до 145 700 юаней (1 433 000 – 1 921 000 рублей).

Актуальный чисто бензиновый Geely Preface
1 / 4
Актуальный чисто бензиновый Geely Preface
2 / 4
Актуальный чисто бензиновый Geely Preface
3 / 4
Актуальный чисто бензиновый Geely Preface
4 / 4

В России четырехдверки компания Geely сегодня не продает. Между тем недавно на наш рынок вышли крупные седаны Dongfeng Shine Max и Chery Arrizo 8, так что шансы на появление Geely Preface в РФ все же есть.

седан Китай авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Geely Geely Preface

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок Количество предложений по новым автомобиля выросло на 83% на Урале 15 сентября 2023 года в Екатеринбурге состоялась конференция Авито Авто «Высшая Передача» для профессионалов авторынка Уральского федерального округа. В рамках мероприятия спикеры Авито Авто... 10 0 0 28.09.2023
Статьи / Авто с пробегом Lexus NX I с пробегом: меняйте исправное и не брезгуйте б/у деталями В первой части материала мы убедились в том, что этот премиальный «японец» не безгрешен по части стойкости кузова к коррозии, а большинство претензий возникает из-за внедрения в электрику. С... 488 1 0 27.09.2023
Статьи / Шины и диски «Гвозди» или «липучки»: в чем особенности разных типов зимних шин? Какие зимние шины лучше – шипованные или нешипованные? На эту тему поломано немало гаражных копий. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Выбор нужно делать, исходя из нюансов экс... 1992 8 0 27.09.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24256 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 19742 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 18228 10 0 08.08.2023
Change privacy settings