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Седан Jetta M6 показался на официальных изображениях

03.08.2026 555 0 1
Седан Jetta M6 показался на официальных изображениях

Четырехдверка станет первым электрокаром в гамме недорогого бренда Jetta. Модель предложат в переднеприводном исполнении. При этом, как ожидается, у электромотора будет два варианта мощности.

Вот уже несколько лет как Jetta – это не только седан Volkswagen, но и отдельная бюджетная марка. Изначально бренд придумали специально для Китая, выпуск машин, разумеется, локализован – их производит совместное предприятие FAW Volkswagen. Сейчас в гамму Jetta-марки входят пять «традиционных» моделей: кроссоверы VS5, VS7 и VS8, четырехдверки VA3 и VA8. Все они сделаны на фольксвагеновской платформе MQB. Весной нынешнего года бренд анонсировал свой первый электрокар – замаскированный седан Jetta M6 привезли на Пекинский автосалон вместе с концептуальным паркетником Jetta X. В середине июля в базе Минпрома КНР появился сертификат четырехдверки. Ну а теперь наконец опубликованы фирменные изображения машины без камуфляжа и видеоролик.

Сообщается, что в основе Jetta M6 лежит новая «тележка», разработанная вместе с китайскими партнерами. Длина электроседана равна 4806 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1500 мм, колесная база – 2820 мм. Для новинки предусмотрены 17- или 18-дюймовые диски.

Седан получил фары «изломанной» формы в стиле почившей Tesla Model S, гладкий «нос», полускрытые ручки дверей, стеклянную крышу и монофонарь. По бокам переднего бампера есть «прорези», а в его нижней части – активные заслонки. Наконец, спереди красуется новая эмблема Jetta.

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Интерьер сама марка еще не продемонстрировала. Но фотошпионы уже ловили тестовый образец. Внутри – двухспицевый руль, двухэтажный центральный тоннель и крупный экран мультимедийной системы. А вот привычной приборки у седана нет, ее роль, очевидно, возложена на проекционный дисплей.

Jetta M6 предложат с расположенным на передней оси электромотором, у которого будет два варианта мощности: 154 или 197 л.с. Информации о батарее все еще нет.

В Китае продажи электроседана Jetta M6 стартуют до конца текущего года. То есть больше подробностей о новинке появится в ближайшее время.

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