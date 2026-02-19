Седан Shangjie Z7 от SAIC и Huawei показали живьём

Не исключено, что довольно эффектная четырехдверка Shangjie будет доступна с гибридной и полностью электрической установками. Премьеру могут провести весной.

Первые фирменные картинки седана Shangjie Z7 были опубликованы в январе текущего года. А недавно марка выложила в Сеть еще одну порцию фото. Четырехдверка на этих кадрах обклеена маскировочной пленкой, зато это «живой» автомобиль. Напомним, Shangjie – это совместный проект концерна SAIC и Huawei. Как и другие бренды, созданные в партнерстве с IT-гигантом, марка входит в альянс HIMA. Ну а седан Z7 станет ее второй моделью, он присоединится к паркетнику Shangjie H5.

Если кроссовер имеет довольно заурядную внешность, то четырехдверка, наоборот, получила эффектный дизайн. К слову, местные профильные медиа сравнивают Shangjie Z7 с Porsche Taycan. И действительно, у «китайца» аналогичный силуэт, головная оптика схожей формы и монофонарь. Хотя стопроцентным клоном «немца» Z7 все же не назовешь. Собственная фишка грядущего седана – лидар над лобовым стеклом. Автопилот, разумеется, от Huawei, как и прочая электроника.

Интерьер сама марка пока не показала, но фотошпионам уже удалось заглянуть внутрь. Салон оформлен в едином ключе с кроссовером Shangjie H5. По центру красуется крупный тачскрин мультимедийной системы, на тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

О технике Shangjie Z7 официальной информации все еще нет. Вполне возможно, что, как и паркетник, седан предложат в виде гибрида и электрокара. Гибридный кроссовер H5 имеет работающий в режиме генератора атмосферник 1.5 (98 л.с.), установленный на задней оси 204-сильный электромотор и батарею емкостью 32,6 кВт*ч. Электрический Shangjie H5 также исключительно заднеприводный: «простые» версии получили тот же 204-сильный мотор и аккумулятор на 64,6 кВт*ч, более продвинутые исполнения оснащены 245-сильным двигателем и батареей емкостью 80 кВт*ч. При этом не исключено, что у седана будут полноприводные версии.

Салон кроссовера Shangjie H5. Интерьер седана Shangjie Z7 оформлен в том же стиле

Презентацию Shangjie Z7 могут провести весной. А впоследствии марка выпустит еще и универсал – пятидверную модификацию ловили во время тестов.