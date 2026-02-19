Гибридные авто ×

Седан Shangjie Z7 от SAIC и Huawei показали живьём

19.02.2026 100 0 0
Седан Shangjie Z7 от SAIC и Huawei показали живьём

Не исключено, что довольно эффектная четырехдверка Shangjie будет доступна с гибридной и полностью электрической установками. Премьеру могут провести весной.

Первые фирменные картинки седана Shangjie Z7 были опубликованы в январе текущего года. А недавно марка выложила в Сеть еще одну порцию фото. Четырехдверка на этих кадрах обклеена маскировочной пленкой, зато это «живой» автомобиль. Напомним, Shangjie – это совместный проект концерна SAIC и Huawei. Как и другие бренды, созданные в партнерстве с IT-гигантом, марка входит в альянс HIMA. Ну а седан Z7 станет ее второй моделью, он присоединится к паркетнику Shangjie H5.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Если кроссовер имеет довольно заурядную внешность, то четырехдверка, наоборот, получила эффектный дизайн. К слову, местные профильные медиа сравнивают Shangjie Z7 с Porsche Taycan. И действительно, у «китайца» аналогичный силуэт, головная оптика схожей формы и монофонарь. Хотя стопроцентным клоном «немца» Z7 все же не назовешь. Собственная фишка грядущего седана – лидар над лобовым стеклом. Автопилот, разумеется, от Huawei, как и прочая электроника.

Интерьер сама марка пока не показала, но фотошпионам уже удалось заглянуть внутрь. Салон оформлен в едином ключе с кроссовером Shangjie H5. По центру красуется крупный тачскрин мультимедийной системы, на тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

О технике Shangjie Z7 официальной информации все еще нет. Вполне возможно, что, как и паркетник, седан предложат в виде гибрида и электрокара. Гибридный кроссовер H5 имеет работающий в режиме генератора атмосферник 1.5 (98 л.с.), установленный на задней оси 204-сильный электромотор и батарею емкостью 32,6 кВт*ч. Электрический Shangjie H5 также исключительно заднеприводный: «простые» версии получили тот же 204-сильный мотор и аккумулятор на 64,6 кВт*ч, более продвинутые исполнения оснащены 245-сильным двигателем и батареей емкостью 80 кВт*ч. При этом не исключено, что у седана будут полноприводные версии.

Салон кроссовера Shangjie H5. Интерьер седана Shangjie Z7 оформлен в том же стиле

Презентацию Shangjie Z7 могут провести весной. А впоследствии марка выпустит еще и универсал – пятидверную модификацию ловили во время тестов.

седан Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто Shangjie Shangjie Z7
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Красиво? Практично! Для чего нужны коврики в автомобиль и как их выбрать Трудно представить автомобиль, находящийся в заботливых руках, но не имеющий в салоне коврики. Они уже давно стали необходимой деталью интерьера любой машины, и это неспроста: они не только... 101 0 0 19.02.2026
Статьи / Колёсная база Как прогревать двигатель зимой и нужно ли это делать Споры о том, нужен ли прогрев двигателя в мороз, возникают каждую зиму. Одни держат мотор на холостых по 15 минут, другие трогаются сразу после запуска. Современные технологии изменили требо... 127 0 0 19.02.2026
Статьи / Гаджеты Пистолет для «жигуленка»: как разрабатывали советский тестер свечей зажигания В 80-90-х годах в бардачке едва ли не каждого советского автомобиля или подержанной иномарки лежало устройство, напоминающее детский игрушечный пистолет. И пользовались им в эпоху карбюратор... 163 0 2 19.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76842 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46930 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19595 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
21 Помощь не требуется: куда делось братство водителей
3 Дональд Трамп снёс фундамент экоповестки и снял почти все ограничения...
3 Nissan Murano II (Z51) с пробегом: дорогой ремонт V6 и вариатор, котор...
Новые комментарии
Change privacy settings