Седан Volkswagen Lavida Pro, аналог Jetta: два варианта дизайна, два мотора и скидки

18.11.2025 178 0 1

Марка Volkswagen выводит на рынок четырехдверку Lavida нового поколения. Как и прежде, модель доступна с атмосферником 1.5 или турбомотором аналогичного объема. По сравнению с предыдущим седаном цены сильно не изменились. Более того, первые покупатели свежей Лавиды могут воспользоваться спецпредложениями.

На сертификационных снимках седан Lavida следующей генерации, получивший к имени приставку Pro, засветился еще в апреле. Сам бренд полностью раскрыл дизайн новинки в начале ноября. Теперь же в Китае провели полноценную презентацию, опубликовали прайс-лист и начали принимать заказы. Напомним, Lavida – это еще одна разновидность знакомой нам четырехдверки VW Jetta. Разумеется, для Китая Лавиду производят локально, ее выпуск ведется на заводе СП SAIC Volkswagen. Ну а «еще одна» – это потому, что в Поднебесной также представлен удлиненный седан VW Sagitar от совместного предприятия FAW Volkswagen. Эта модель тоже уже сменила поколение, и у нее тоже появилась приставка – L. Свежий Volkswagen Sagitar L стартовал в Китае в сентябре.

Четырехдверка Lavida Pro сохранила платформу MQB. Длина модели равна 4720 мм, что на 42 мм больше, чем у предыдущего седана. Высота увеличена на 8 мм до 1482 мм. Ширина и колесная база не изменились – 1806 и 2688 мм соответственно. Прежним остался и объем багажника – 510 литров.

Дизайн экстерьера Lavida Pro выполнен в актуальном для китайских Фольксвагенов стиле. Модель получила узкие светодиодные фары, которые вдобавок объединены между собой светящейся полоской, выдвижные ручки дверей и монофонарь. Радиаторная решетка встроена непосредственно в бампер. При этом, как и у прежней модели, у седана нового поколения два варианта оформления передней части: можно выбрать Лавиду с горизонтальными серебристыми плашками или с решеткой в сетку.

В салоне все так же установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Однако первый дисплей (10,25 дюйма) теперь лишен козырька, а второй стал больше – 12,9 дюйма (старой Лавиде положен планшет диагональю 8 или 12 дюймов). Привычного селектора коробки тут нет, вместо него – подрулевой рычажок.

Как и раньше, седан доступен с двумя моторами на выбор. Это атмосферник 1.5 MPI (110 л.с.) в сочетании с классическим шестиступенчатым автоматом и модернизированная турбочетверка 1.5 TSI (160 л.с.) семейства Evo II, которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Сейчас у Volkswagen Lavida Pro семь комплектаций. В списке оборудования самого дешевого седана значатся: 15-дюймовые диски, задний парктроник, тканевая обивка, упомянутые выше приборный экран и тачскрин мультимедиа, климат-контроль. Начиная со второго по старшинству исполнения появляются 16-дюймовые колеса, люк, «кожа», камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топ-версии – это 17-дюймовые диски, передние датчики парктроника, подогрев передних кресел, мультимедиа с более мощным чипом, камеры кругового обзора. Среди опций – беспроводная зарядка для смартфона и ассистент парковки.

На данный момент Volkswagen Lavida Pro обойдется в 120 900 – 145 900 юаней, что эквивалентно около 1,38 млн – 1,66 млн рублей по актуальному курсу. Базовая четырехдверка предыдущего поколения стоит столько же, сколько и начальная Lavida Pro. Да и цены остальных комплектаций прежнего седана в целом примерно на том же уровне. При этом первые покупатели модели нового поколения могут воспользоваться различными акциями, с их учетом цена составляет уже 88 000 – 112 900 юаней (1 млн – 1,3 млн рублей).

О планах поставлять Lavida Pro на экспорт компания SAIC Volkswagen пока не сообщала. Между тем более крупный седан Sagitar L производства FAW Volkswagen недавно добрался до стран Ближнего Востока – под привычным нам именем VW Jetta.

седан Китай авторынок новинки Volkswagen Volkswagen Lavida
0 комментариев

