  • Семейство BYD Seal 6 DM-i выходит на европейский рынок: седан и универсал

02.09.2025 57 1 0

Компания BYD расширяет свой модельный ряд в Европе – совсем скоро покупателям станут доступны четырехдверка и «сарай» с фирменной гибридной установкой DM-i. В некоторых странах уже объявлены цены.

Китайская фирма BYD уже давно продает свои «электрички» и гибриды практически во всех регионах мира, включая Европу. И вот сегодня «старосветское» подразделение анонсировало расширение модельного ряда – раскрыты характеристики родственных подзаряжаемых гибридных седана BYD Seal 6 DM-i и универсала BYD Seal 6 DM-i Touring. Напомним, в родном Китае машины этого семейства представлены с индексом 06: бензоэлектрическая четырехдверка там стартовала еще в прошлом году, а «сарай» с двойной «фамилией» Travel Edition вышел на домашний рынок летом 2025-го. К слову, у седана в Китае еще есть полностью электрическая версия, однако для Европы электрокар не заявлен – по крайней мере, пока.

В плане дизайна экспортные машины от версий для КНР ничем не отличаются. А если не принимать во внимание тип кузова, то внешне BYD Seal 6 DM-i и Seal 6 DM-i Touring в целом повторяют друг друга. Среди особенностей экстерьера – фары с диодными L-образными ходовыми огнями, полускрытые ручки дверей и единая плашка задних фонарей. В салоне установлены раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедиа (12,8 или 15,6 дюйма).

Любопытно, что несмотря на одинаковый дизайн, адресованный Европе универсал почему-то чуть компактнее версии для КНР: его длина составляет те же 4840 мм, что и у седана, тогда как показатель пятидверки для Китая равен 4850 мм. Колесная база едина для всех вариантов – 2790 мм. Объем багажника предназначенного для Старого Света седана BYD Seal 6 DM-i – от 491 до 1370 литров, универсала BYD Seal 6 Touring DM-i – от 500 до 1535 литров. В Европе базовые машины имеют 17-дюймовые колеса, более дорогим исполнениям положены 18-дюймовые.

Силовая установка DM-i евроверсий включает бензиновый атмосферник 1.5 (98 л.с.) и электромотор мощностью 197 л.с. (у моторов машин для Китая другие настройки). Начальные исполнения укомплектованы батареей емкостью 10,1 кВт*ч, остальные варианты имеют аккумулятор на 19 кВт*ч. Только на электротяге седан с младшей батареей проедет примерно 55 км по циклу WLTP, универсал – 50 км. Со старшим аккумулятором – 105 и 100 км соответственно.

В списке оборудования самых дешевых комплектаций значатся камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Дорогие версии – это подогрев руля и передних сидений (кресла – еще и с вентиляцией), панорамный люк, две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, камеры кругового обзора.


Публичную премьеру BYD Seal 6 DM-i и BYD Seal 6 DM-i Touring справят на выставке IAA Mobility в Мюнхене, которая откроется через несколько дней. При этом в некоторых странах уже принимают заказы на новинки. Например, во Франции гибридный седан BYD стоит 38 490 – 43 080 евро (около 3,6 млн – 4 млн рублей по текущему курсу), за универсал там просят 39 990 – 44 180 евро (3,8 млн – 4,14 млн рублей). Для сравнения, подзаряжаемый гибридный лифтбек Skoda Superb французам обойдется минимум в 53 360 евро (5 млн рублей), и почти столько же во Франции просят за бензоэлектрический универсал Skoda Superb Combi.

универсал седан Китай авторынок новинки Европа гибридные авто BYD BYD Seal 06
1 комментарий
02.09.2025 20:23
Петя Иванов

Вот те раз, должны же были за 5 тысяч евро продавать, но шкода за 60 штук все испортила в саду

Новые комментарии
