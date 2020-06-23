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Семиместная Hyundai Creta может получить отдельное имя – Alcazar

23.06.2020 150 0 0

Главным рынком для трехрядной версии Креты станет Индия, там новую модификацию ждут в начале следующего года. Моторную гамму такой кросс, вероятно, разделит со стандартной моделью.

 

Компания Hyundai зарегистрировала в Индии название Alcazar, соответствующий документ обнаружило местное издание MotorBeam. В заявке корейской марки указано, что это имя планируется использовать для SUV. Совершенно новый паркетник Hyundai для индийского рынка в ближайшее время не планируется, зато там должен появиться семиместный вариант Creta второго поколения, и вот для этой версии, по мнению MotorBeam, как раз и могли придумать отдельное имя. Отметим, индийская Tata аналогичным образом поступила с трехрядной модификацией кроссовера Harrier (да, у Таты есть модель с названием, как у Тойоты) – такой SUV превратили в Gravitas.

Тестовый прототип растянутой Креты. Фото: bobaedream.co.kr

Растянутую Крету уже не раз ловили во время испытаний. Тестовые образцы упакованы в плотный камуфляж, но все равно видно, что эта версия будет отличаться от базовой модели. Так, у трехрядного паркетника Creta/Alcazar оригинальная радиаторная решетка, иные передний бампер и задние фонари, дополнительные окошки в задних стойках, плюс сдвоенные патрубки выхлопной системы. В салоне же могут применяться другие материалы отделки. А еще индийцы надеются на то, что у Alcazar появится новое оборудование – камеры кругового обзора и передний парктроник.

Тестовый прототип растянутой Креты. Фото: bobaedream.co.kr

Габариты семиместного SUV пока неизвестны. Длина индийской пятиместной Hyundai Creta новой генерации составляет 4300 мм, колесная база – 2610 мм. Моторную гамму трехрядный кросс, скорее всего, разделит со стандартной моделью: в Индии Крета доступна с бензиновыми «атмосферником» 1.5 (115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с.), а также с дизелем 1.5 CRDi (115 л.с.). Оба полуторалитровых двигателя комплектуются шестиступенчатой «механикой», бензиновый еще работает в паре с вариатором, дизель – с классическим шестиступенчатым «автоматом». Турбомотор 1.4 сочетается только с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полного привода у пятиместной Креты в Индии нет, так что и семиместный кроссовер, скорее всего, предложат только в переднеприводном исполнении.

Пятиместная Hyundai Creta нового поколения, версия для Индии
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Пятиместная Hyundai Creta нового поколения, версия для Индии
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Пятиместная Hyundai Creta нового поколения, версия для Индии
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На индийском рынке новую версию ждут в начале 2021-го, хотя презентацию могут провести уже в этом году.

В России до сих пор продают Creta первого поколения, у нас паркетник лишь слегка обновили в марте. Модель второй генерации до нас доберется в следующем году, причем российская новая Крета будет заметно отличаться от индийской (и китайского ix25). А вот появится ли у нас семиместный кросс – данных пока нет.

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