Alpine является французским производителем спортивных и гоночных автомобилей, основанным в 1955 году, а с 1978 года марка принадлежит Renault Group. С середины 90-х, когда было произведено последнее купе Alpine A610, компания ничего не производила под своим брендом вплоть до 2017 года, именно тогда на свет появилось серийное купе A110. А сейчас к дебюту готовится первый серийный кроссовер марки, и у нас есть возможность составить практически полное представление о том, как он будет выглядеть.

Концепт Alpine A390_β 1 / 2 Концепт Alpine A390_β 2 / 2

Новинка станет серийной версией концепта A390_β, продемонстрированного осенью прошлого года. Тогда было заявлено, что его дизайн концепта на 85% соответствует будущей серийной модели, однако по имеющимся фотографиям замаскированного прототипа видно, что отличий всё же побольше. Прежде всего, кроссовер получит несколько иные пропорции: крыша в задней части будет менее покатой, колёсные арки заметно меньше, а сам кузов сделают более высоким. Спереди сохранится двухэтажная головная оптика со светодиодной полоской габаритов во всю ширину, при этом слегка изменятся её форма и россыпь треугольников под ней. Значительно проще оформлена нижняя часть бампера, а вот форма боковин практически не изменится. Передние дверные ручки сделают выдвижными, задние же встроены в рамки дверей. Наиболее заметным отличием сзади станет дизайн фонарей: к светодиодной полосе во всю ширину кормы добавятся штрихи снизу и сверху, а от созвучных передней части треугольников, расположенных под основными фонарями, откажутся.

Рендеры серийного Alpine A390 в разных цветах 1 / 2 Рендеры серийного Alpine A390 в разных цветах 2 / 2

Новый кроссовер будет построен на модульной платформе AmpR Medium, которую уже используют такие модели, как Renault Scenic, Renault Megane E-Tech и Nissan Ariya. Его снабдят тремя электромоторами, один из которых будет находиться на передней оси, а два других — на задней, что должно придать управляемости характер лёгкого купе. Уже известны габариты паркетника: длина составит 4615 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1532 мм, что немного меньше, чем у основного потенциального конкурента — электрического Porsche Macan (4784×1938×1622 мм).

Рендеры серийного Alpine A390 в разных цветах 1 / 2 Рендеры серийного Alpine A390 в разных цветах 2 / 2

Премьера серийного кроссовера состоится 27 мая на исторической фабрике Alpine в Дьеппе (Франция) в рамках празднования 70-летнего юбилея марки Alpine. Напомним, в прошлом году компания показала серийный хот-хэтч Alpine A290.