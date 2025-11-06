Серийный кроссовер Tata Sierra: трёхэкранное табло и несколько вариантов начинки

Новинки ×
Индийская компания Tata Motors анонсировала премьеру товарного паркетника с возрожденным именем Sierra. Ожидается, что модель будет доступна с бензиновым и дизельным моторами, а также в виде электрокара.

Под именем Tata Sierra с 1991 по 2003 гг. в Индии выпускали рамный трехдверный внедорожник. В 2020-м стало известно о том, что компания Tata Motors возродит это название для паркетника, который составит конкуренцию Hyundai Creta, тогда же был представлен первый концепт. Второй прототип с именем Sierra дебютировал в 2023-м, а в январе текущего года состоялась премьера уже предсерийного образца. Ну а теперь индийцы опубликовали несколько видеотизеров с товарным кроссовером. Одновременно озвучена дата презентации – 25 ноября.

Предсерийный кроссовер Tata Sierra на фоне оригинального внедорожника
Предсерийный кроссовер Tata Sierra на фоне оригинального внедорожника
Предсерийный кроссовер Tata Sierra на фоне оригинального внедорожника
Предсерийный кроссовер Tata Sierra
Предсерийный кроссовер Tata Sierra
Судя по тизерам, внешне серийный паркетник Tata Sierra практически полностью повторил концепт, показанный в начале года. Среди особенностей дизайна экстерьера – мудреная головная оптика, сделанные в виде единой узкой полоски задние фонари, выдвижные ручки дверей и имитирующая оригинальную Сиерру форма остекленения.

Серийный кроссовер Tata Sierra
Серийный кроссовер Tata Sierra
Серийный кроссовер Tata Sierra
Серийный кроссовер Tata Sierra
Серийный кроссовер Tata Sierra
Размеры кроссовера все еще не раскрыты. Индийские профильные медиа пишут, что длина составляет где-то 4300 – 4400 мм, колесная база – примерно 2650 мм. Tata Sierra в виде паркетника также прочат довольно приличный дорожный просвет.

Серийный кроссовер Tata Sierra
Серийный кроссовер Tata Sierra
Серийный кроссовер Tata Sierra
Серийный кроссовер Tata Sierra
Серийный кроссовер Tata Sierra
Серийный кроссовер Tata Sierra
Интерьер на официальных кадрах продемонстрирован впервые. Главная фишка новой Сиерры – трехэкранное табло почти во всю ширину передней панели. Кроссовер также получил четырехспицевый руль и сенсорный блок управления «климатом». В списке оборудования еще значатся панорамная крыша. Индийцы вдобавок считают, что в арсенале паркетника будут беспроводная зарядка, вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Серийный кроссовер Tata Sierra
Серийный кроссовер Tata Sierra
Серийный кроссовер Tata Sierra
По предварительным данным, возрожденную Tata Sierra предложат как с ДВС, так и в виде электрокара. «Традиционный» кроссовер якобы будет доступен с бензиновым турбомотором 1.5 и турбодизелем аналогичного объема. По другим данным, у Sierra будет турбодизель 2.0, как у свежих Tata Harrier и Safari. О начинке электроверсии информации пока нет.

Серийный кроссовер Tata Sierra

Все подробности о кроссовере Tata с возрожденным именем Sierra узнаем в конце ноября.

