Серийный кроссовер Tata Sierra: трёхэкранное табло и несколько вариантов начинки

Индийская компания Tata Motors анонсировала премьеру товарного паркетника с возрожденным именем Sierra. Ожидается, что модель будет доступна с бензиновым и дизельным моторами, а также в виде электрокара.

Под именем Tata Sierra с 1991 по 2003 гг. в Индии выпускали рамный трехдверный внедорожник. В 2020-м стало известно о том, что компания Tata Motors возродит это название для паркетника, который составит конкуренцию Hyundai Creta, тогда же был представлен первый концепт. Второй прототип с именем Sierra дебютировал в 2023-м, а в январе текущего года состоялась премьера уже предсерийного образца. Ну а теперь индийцы опубликовали несколько видеотизеров с товарным кроссовером. Одновременно озвучена дата презентации – 25 ноября.

Предсерийный кроссовер Tata Sierra на фоне оригинального внедорожника 1 / 5 Предсерийный кроссовер Tata Sierra на фоне оригинального внедорожника 2 / 5 Предсерийный кроссовер Tata Sierra на фоне оригинального внедорожника 3 / 5 Предсерийный кроссовер Tata Sierra 4 / 5 Предсерийный кроссовер Tata Sierra 5 / 5

Судя по тизерам, внешне серийный паркетник Tata Sierra практически полностью повторил концепт, показанный в начале года. Среди особенностей дизайна экстерьера – мудреная головная оптика, сделанные в виде единой узкой полоски задние фонари, выдвижные ручки дверей и имитирующая оригинальную Сиерру форма остекленения.

Серийный кроссовер Tata Sierra 1 / 5 Серийный кроссовер Tata Sierra 2 / 5 Серийный кроссовер Tata Sierra 3 / 5 Серийный кроссовер Tata Sierra 4 / 5 Серийный кроссовер Tata Sierra 5 / 5

Размеры кроссовера все еще не раскрыты. Индийские профильные медиа пишут, что длина составляет где-то 4300 – 4400 мм, колесная база – примерно 2650 мм. Tata Sierra в виде паркетника также прочат довольно приличный дорожный просвет.

Серийный кроссовер Tata Sierra 1 / 6 Серийный кроссовер Tata Sierra 2 / 6 Серийный кроссовер Tata Sierra 3 / 6 Серийный кроссовер Tata Sierra 4 / 6 Серийный кроссовер Tata Sierra 5 / 6 Серийный кроссовер Tata Sierra 6 / 6

Интерьер на официальных кадрах продемонстрирован впервые. Главная фишка новой Сиерры – трехэкранное табло почти во всю ширину передней панели. Кроссовер также получил четырехспицевый руль и сенсорный блок управления «климатом». В списке оборудования еще значатся панорамная крыша. Индийцы вдобавок считают, что в арсенале паркетника будут беспроводная зарядка, вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Серийный кроссовер Tata Sierra 1 / 3 Серийный кроссовер Tata Sierra 2 / 3 Серийный кроссовер Tata Sierra 3 / 3

По предварительным данным, возрожденную Tata Sierra предложат как с ДВС, так и в виде электрокара. «Традиционный» кроссовер якобы будет доступен с бензиновым турбомотором 1.5 и турбодизелем аналогичного объема. По другим данным, у Sierra будет турбодизель 2.0, как у свежих Tata Harrier и Safari. О начинке электроверсии информации пока нет.

Серийный кроссовер Tata Sierra

Все подробности о кроссовере Tata с возрожденным именем Sierra узнаем в конце ноября.