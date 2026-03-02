Серийный кроссовер Volkswagen ID.Era 9X: полноценные изображения салона

Гибридные авто ×
Бренд Volkswagen готовится вывести на рынок гибридный шестиместный паркетник ID.Era 9X. Модель получила модное гигантское табло, собственный планшет предусмотрен и для задних пассажиров. Внутри есть еще несколько фишек.

Внешность адресованного Китаю кроссовера Volkswagen ID.Era 9X раскрыли в январе текущего года. Интерьер же товарной модели прежде был лишь засвечен на промороликах, посвященных испытаниям новинки. Так вот теперь опубликованы полноценные изображения шестиместного салона. Напомним, кроссовер «вырос» из прошлогоднего концепта ID.Era. Разумеется, китайцам предложат машины локального производства – за выпуск отвечает СП SAIC Volkswagen.

Внутри ID.Era 9X установлено модное сдвоенное табло, каждый тачскрин – диагональю 15,6 дюйма. Свой планшет на 21,4 дюйма предусмотрен и для задних пассажиров, он крепится к потолку. Перед водителем установлен узкий экран, то есть роль приборки в основном возложена на проекционный дисплей.

На центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки и пара неприкрытых подстаканников, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Также не исключено, что в тоннель встроен бокс с функциями подогрева и охлаждения. Наконец, в обшивку задних дверей интегрированы сенсорные панели.

Среди особенностей дизайна экстерьера Volkswagen ID.Era 9X – гладкий «нос», светодиодная плашка ходовых огней во всю ширину передка, расположенные в вертикальных блоках фары и дополнительные LED-секции, выдвижные ручки дверей и монофонарь. В списке оборудования еще заявлен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Длина нового кроссовера равна 5207 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1810 мм, колесная база – 3070 мм. Предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски.

Volkswagen ID.Era 9X – это последовательный гибрид. В состав силовой установки входит работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 143 л.с. Кроссовер предложат с задним или полным приводом. Первая модификация имеет 299-сильный электродвигатель. По предварительным данным, такой паркетник будет доступен с батареей емкостью 51,1 или 65,2 кВт*ч, только на электротяге заднеприводный гибрид проедет 267 или 340 км по циклу WLTC. 

Два электромотора полноприводного ID.Era 9X вместе выдают 517 л.с., этому исполнению положен топовый аккумулятор (те же 65,2 кВт*ч), его запас хода в электрическом режиме – 321 км (также по циклу WLTC). Сам производитель указывает максимальную дальнобойность в электрорежиме, рассчитанную по более оптимистичному китайскому циклу CLTC: более 400 км.

Ожидается, что заказы на Volkswagen ID.Era 9X начнут принимать уже в марте.

