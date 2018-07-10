Серийная Lada Vesta Sport: заниженная подвеска и форсированный мотор

Серийная Lada Vesta Sport: заниженная подвеска и форсированный мотор

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АВТОВАЗ распространил официальные фотографии товарной «заряженной» Весты. Публичная премьера новой версии состоится в рамках Московского автосалона, который откроется в конце августа этого года.

Предвестника седана Vesta Sport – одноименный концепт – АВТОВАЗ представил в 2016-м также на мотор-шоу в Москве. Серийная спортивная «четырехдверка» сохранила дизайн концепта. Внешне от стандартной Весты версия Sport отличается бамперами, формой передних икс-образных вставок, сзади появился диффузор с интегрированным с фонарем и двумя патрубками выпускной системы, на порогах – аэродинамические накладки, на крышке багажника – спойлер со светодиодным стоп-сигналом.

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Также Vesta Sport получила оригинальные 17-дюймовые диски с низкопрофильной резиной. Колесные ступицы имеют по пять шпилек (у стандартной Весты – четыре). Еще модель обзавелась новыми тормозами с более крупными дисками (на всех колесах). Плюс была переработана подвеска, появились новые амортизаторы и пружины. Диаметр штока стоек увеличен с 20 до 22 мм, рабочего цилиндра – с 30 до 32 мм. В задних амортизаторах диаметр штока увеличен с 12,4 до 14 мм. Колея выросла на 35 мм спереди (до 1 545 мм) и на 15 мм сзади (до 1525 мм). Дорожный просвет седана уменьшен на 16 мм и теперь равен 162 мм.

Фотографий интерьера пока нет. Как отметили в компании, в салоне Vesta Sport установили спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой. Сиденья обиты «кожей» и алькантарой.

Lada Vesta Sport предложат с бензиновым двигателем 1.8, мощность которого увеличена со 122 до 145 л.с. (максимальный крутящий момент вырос со 170 до 187 Нм). Мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой» Renault с тросовым механизмом переключения. Приводные валы усилены, количество шлицов выросло с 24 до 29. У двигателя – новые распредвалы с измененным профилем (увеличен подъем кулачков), еще было повышено давление в топливной системе, перенастроена система регулировки фаз газораспределения. С таким двигателем седан наберет первую «сотню» за 9,6 секунды, максимальная скорость – 198 км/ч. Для сравнения, стандартная Веста с 1.8 и 5МКП разгоняется с 0 до 100 км/ч за 10,2 секунды, «максималка» такой машины — 186 км/ч.

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В компании умолчали о том, где будут собирать Vesta Sport. Обычную «четырехдверку», ее кросс-версию, а также универсалы, производят на заводе Lada Ижевск (бывший ИжАвто), там же, по предварительной информации, будут выпускать и спортивную Весту. Другие «заряженные» Лады – хэтч Kalina Sport и седан Granta Sport – производят в Тольятти на мощностях фирмы Lada Sport.

Цены и список оборудования Vesta Sport, скорее всего, раскроют либо незадолго до публичной премьеры, либо на ММАС-2018. Стандартный седан сегодня стоит от 584 900 рублей, кросс-версия обойдется минимум в 763 900 рублей.

 

Теги: Авторынок , В России , Новинки , АВТОВАЗ , ммас , российские автомобили , седаны , спортивные автомобили , Lada , Vesta Sport , Vesta седан
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