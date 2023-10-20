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Серийное производство кроссовера Lucid Gravity стартует в следующем году

20.10.2023 56 0 0

Премьера новинки американского бренда пройдёт в середине следующего месяца в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Компания Atieva начала свою деятельность в 2007 году: тогда она занималась разработкой электрических силовых установок на базе Mercedes-Benz Vito. Позже, в 2016-м, американский стартап сменил имя на Lucid Motors, при этом ребрендинг случился накануне официальной презентации прототипа первенца марки, речь идёт о полноразмерном полностью «зелёном» седане Air. Роль второй модели относительно молодого бренда исполнит кроссовер, которому было решено даль имя Gravity.

Тизер Lucid Gravity

Сейчас стартап, переименованный в Lucid Group, готовится к скорой презентации серийной версии своей второй модели. Напомним, компания официально анонсировала семиместный SUV в сентябре 2020 года, причём сообщение сопровождалось его первыми тизерами. Некоторые подробности о новинке производитель рассекретил в октябре 2021-го, а снимки прототипа в комплекте с рядом технических данных появились осенью прошлого года.

Тизер прототипа Lucid Gravity

Теперь калифорнийский бренд опубликовал новый тизер, вероятно, уже серийного кроссовера, а также рассекретил дату презентации. Так, Lucid Gravity дебютирует в следующем месяце, 16 ноября, на старте автосалона в Лос-Анджелесе. На снимке запечатлена часть кормы с фонарём в форме узкой изогнутой полоски. Напомним, у прототипа такая линия проходит через всю ширину багажной двери, а выше по центру располагается светящееся название марки.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, кроссовер Gravity по части дизайна и техники максимально унифицируют с седаном Air, в частности, электромобили разделят платформу LEAP (Lucid Electric Advanced Platform). Вероятно, у SUV будет адаптивная пневмоподвеска со спортивными настройками. Информации о ёмкости тяговой батареи пока нет, предполагаемый запас хода на одной зарядке составит около 644 км.

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Салон «зелёного» кроссовера предложат в разных конфигурациях: он будет двух- или трёхрядным, а во втором ряду окажется либо стандартный трёхместный диван, либо пара отдельных кресел. Ещё в компании рассказали о том, что Gravity получит вместительный передний багажник; помимо этого, у него будут огромные окна над пассажирами второго и третьего рядов, а силовые элементы крыши разработчики отнесли к первому ряду сидений.

Напомним, у нового SUV будет топовая версия Sapphire, аналогичный вариант сейчас есть у большого электрического седана Air. Такая четырёхдверка оснащается трёхмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой превышает 1200 л.с. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) Эйру нужно 1,89 секунды, а его максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Ещё в Lucid Group рассказали о том, что серийное производство Gravity стартует в конце следующего года, так что первые электрические SUV доберутся до своих покупателей, вероятнее всего, в 2025-м. Ценник пока есть только ориентировочный: ожидается, что стартовая стоимость превысит 100 тыс. долларов.

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