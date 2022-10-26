Серийный бюджетный кроссовер Honda: первое официальное изображение

Почти ровно год назад в Индонезии показали концептуальный кросс Honda SUV RS, а минувшим летом там же состоялась презентация замаскированного предсерийного образца. К слову, еще до премьеры готового встать на конвейер паркетника в Сеть слили фото машины без какого-либо камуфляжа. И вот, наконец, сама Хонда анонсировала серийный кроссовер: полностью модель раскроют 2 ноября.
Недорогой паркетник адресован, прежде всего, Юго-Восточной Азии, его производство наладят в Индонезии. При этом модель также может появиться на других небогатых рынках вроде Африки и Индии. Главными конкурентами новинки станут Nissan Magnite, Toyota Raize и Kia Sonet.
Товарное имя кроссовера марка не объявила. Между тем на единственном тизере особо выделена буква W, то есть не исключено, что модели присвоят индекс WR-V. Сейчас, напомним, такое название носит кросс-хэтч на базе старого Honda Fit/Jazz. Тот компакт пока еще продают на индийском рынке и в некоторых странах Южной Америки, однако особого успеха «пятидверка» не снискала, так что ее вполне может вытеснить кросс, выросший из концепта Honda SUV RS.
Согласно одной из версий, новый паркетник является родственником Honda BR-V второго поколения, который, в свою очередь, делит платформу с бюджетником Honda City. Грядущий кросс строго пятиместный, тогда как BR-V по умолчанию имеет семиместный салон. Длина последней модели – 4490 мм, колесная база – 2700 мм. Размеры пятидверного хэтча City – 4349 и 2600 мм соответственно.
Что же касается дизайна, то по сравнению с концептом Honda SUV RS внешность заметно упростили. Так, у конвейерного кроссовера вполне себе стандартная радиаторная решетка вместо безрамочной, обычными сделали и фары, хотя им оставили светодиодные ходовые огни (но у ДХО иная форма). Задние фонари лишились светящейся перемычки.
Предполагается, что новинка Хонды будет доступна с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC. На Honda BR-V и City этот двигатель выдает 121 л.с. и 145 Нм, он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Старший кроссовер доступен только с передним приводом, для младшего SUV версия 4WD тоже, скорее всего, не предусмотрена.
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