Серийный бюджетный кроссовер Honda: первое официальное изображение

Имя нового паркетника пока не объявлено, но, судя по всему, ему присвоят уже использующийся индекс WR-V. Мировая премьера модели пройдет на следующей неделе.

Почти ровно год назад в Индонезии показали концептуальный кросс Honda SUV RS, а минувшим летом там же состоялась презентация замаскированного предсерийного образца. К слову, еще до премьеры готового встать на конвейер паркетника в Сеть слили фото машины без какого-либо камуфляжа. И вот, наконец, сама Хонда анонсировала серийный кроссовер: полностью модель раскроют 2 ноября.

Недорогой паркетник адресован, прежде всего, Юго-Восточной Азии, его производство наладят в Индонезии. При этом модель также может появиться на других небогатых рынках вроде Африки и Индии. Главными конкурентами новинки станут Nissan Magnite, Toyota Raize и Kia Sonet.

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Товарное имя кроссовера марка не объявила. Между тем на единственном тизере особо выделена буква W, то есть не исключено, что модели присвоят индекс WR-V. Сейчас, напомним, такое название носит кросс-хэтч на базе старого Honda Fit/Jazz. Тот компакт пока еще продают на индийском рынке и в некоторых странах Южной Америки, однако особого успеха «пятидверка» не снискала, так что ее вполне может вытеснить кросс, выросший из концепта Honda SUV RS.



Серийное воплощение концепта Honda SUV RS. Фото: AutonetMagz

Согласно одной из версий, новый паркетник является родственником Honda BR-V второго поколения, который, в свою очередь, делит платформу с бюджетником Honda City. Грядущий кросс строго пятиместный, тогда как BR-V по умолчанию имеет семиместный салон. Длина последней модели – 4490 мм, колесная база – 2700 мм. Размеры пятидверного хэтча City – 4349 и 2600 мм соответственно.



Что же касается дизайна, то по сравнению с концептом Honda SUV RS внешность заметно упростили. Так, у конвейерного кроссовера вполне себе стандартная радиаторная решетка вместо безрамочной, обычными сделали и фары, хотя им оставили светодиодные ходовые огни (но у ДХО иная форма). Задние фонари лишились светящейся перемычки.

Прошлогодний концепт Honda SUV RS 1 / 3 Прошлогодний концепт Honda SUV RS 2 / 3 Прошлогодний концепт Honda SUV RS 3 / 3

Предполагается, что новинка Хонды будет доступна с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 i-VTEC. На Honda BR-V и City этот двигатель выдает 121 л.с. и 145 Нм, он сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Старший кроссовер доступен только с передним приводом, для младшего SUV версия 4WD тоже, скорее всего, не предусмотрена.

