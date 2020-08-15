На днях чешская компания распространила рисунки будущей новинки, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть серийный автомобиль.

Кроссовер станет первым серийным электромобилем бренда. Как видно на опубликованных скетчах, его внешний вид будет во многом перекликаться с концептуальным Vision iV, представленным в марте прошлого года н на Женевском автосалоне. Основное отличие от концепта заключается в форме кузова, ведь Vision iV представляет из себя модное ныне кросс-купе, в то время как серийный Enyaq имеет кузов универсал. Передняя часть очень схожа с концептом: здесь массивная угловатая решетка радиатора, расположенная почти вертикально, и через неё проходит светодиодная полоса, визуально объединяя между собой фары.

Enyaq получит фонари несколько более традиционной формы по сравнению с концептом. Ниша номерного знака расположится в нижней части двери багажника. По сравнению с другими Шкодами кузов Enyaq будет чуть более пластичным за счёт округлых выштамповок на передних и задних крыльях.

Новый электрический кроссовер будет построен на платформе MEB, разработанной специально для электромобилей концерна Volkswagen (среди них – кроссовер Volkswagen ID.4, чья внешность была недавно раскрыта). У Enyaq будет несколько версий, базовый кроссовер с приставкой iV 50 получит 148-сильный электромотор и батарею ёмкостью 55 кВт*ч, запас хода составит 340 км по циклу WLTP. Самый же мощный 306-сильный электрический паркетник сможет проехать до 460 км, при этом он имеет полный привод, в то время как более простые версии заднеприводные. Что же касается размеров, то длина составит 4648 мм, ширина – 1877 мм, высота – 1618 мм, а колёсная база – 2765 мм. Для сравнения, габариты флагманского кроссовера Kodiaq – 4697 x 1882 x 1681 мм, расстояние между осями – 2791 мм.

Премьера новинки состоится 1 сентября на специальном мероприятии в Праге.

Концепт Skoda Vision iV 1 / 2 Концепт Skoda Vision iV 2 / 2

Пока неизвестно, появится ли электрический кроссовер в России. Сегодня на нашем рынке представлены два паркетника бренда – Karoq (от 1 419 000 рублей) и Kodiaq (от 1 590 000 рублей).

Кстати, в конце прошлого месяца были опубликованы первые изображения салона нового Enyaq.