Серийный новый Honda Civic: марка ограничилась одним фото, но седан давно раскрыт

Характеристики товарной модели одиннадцатого поколения решили придержать до презентации, однако кое-какие данные уже имеются – например, мы знаем, что седан стал длиннее, увеличен и размер колесной базы.

В виде прототипа новую «четырехдверку» Honda Civic показали минувшей осенью, теперь же американское подразделение марки (Штаты являются крупнейшим рынком для модели) распространило первое фирменное фото серийной версии. Вдобавок компания определилась с датой премьеры: онлайн-презентацию проведут 28 апреля. Впрочем, внешний облик уже давно не секрет, ведь еще до дебюта концепта Civic-седан раскрылся на патентных картинках, а в марте этого года в базу китайского минпрома внесли снимки «живой» машины, плюс некоторые характеристики. Но обо всем по порядку.

Серийный седан Honda Civic нового поколения, версия для Северной Америки 1 / 3 Серийный седан Honda Civic нового поколения, версия для Северной Америки 2 / 3 Серийный седан Honda Civic нового поколения, версия для Северной Америки 3 / 3

Товарный Civic в целом сохранил дизайн своего предвестника, хотя кое-какие корректировки все же есть. Так, «клюв» стал более рельефным, в переднем бампере появились противотуманки, а обрамляющие их черные вставки теперь больше. Если же сравнивать с уходящим седаном, то новый выглядит солиднее: передние стойки сместили назад, наружные зеркала крепятся на отдельных ножках, капот сделали длиннее, вытянулась и оптика, причем дополнительные секции задних фонарей расположены непосредственно на крышке багажнике, а не на верхней кромке.



Серийный седан Honda Civic нового поколения, версия для Китая 1 / 2 Серийный седан Honda Civic нового поколения, версия для Китая 2 / 2

Благодаря китайскому сертификационному органу мы знаем размеры «одиннадцатого» Civic. Да, это габариты седана для КНР, но в предыдущем поколении тот от американской версии отличался лишь длиной (4658 мм у «китайца» и 4640 мм у «американца»), то есть, скорее всего, и у новых машин остальные показатели совпадают. Длина адресованной Китаю свежей модели равна 4674 мм (на 16 мм больше, чем у предшественника), ширина – 1802 мм (+2 мм), высота – 1415 мм (-1 мм), размер колесной базы увеличен на 35 мм до 2735 мм.



Салон прежде показали только на эскизе, да и то это интерьер прототипа. Но, судя по снимкам, серийной «четырехдверке» оставили торчащий из передней панели планшет мультимедийной системы.

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О начинке в Honda все еще молчат. По предварительным данным, в основе «одиннадцатого» Civic лежит модернизированная версия платформы предшественника. Согласно документам минпрома, китайцам модель предложат с «атмосферником» 1.5 (заводской индекс L15C7) мощностью 129 л.с. и «турбочетверкой» аналогичного объема (L15C8), выдающей 182 л.с. Прежний седан в Поднебесной доступен с литровой «турботройкой» (P10A1) и «турбочетверкой» 1.5 (L15B8) мощностью 125 и 177 л.с. соответственно. В Штатах уходящий четырехдверный Honda Civic оснащается атмосферным мотором 2.0 (158 л.с.) и турбодвигателем 1.5 (176 л.с.).



Для Северной Америки седаны будут производить в Канаде (и только этот завод упомянут в сегодняшнем релизе, хотя прежние «четырехдверки» выпускают и там, и в Штатах), а хэтчбек (новую «пятидверку» представят позже) впервые пропишется на предприятии в США. Завод компании в Великобритании, который производит хэтчи десятого поколения, скоро закроют, выпуск модели в Турции тоже свернут. Ну а для Китая Сивики производит местное СП Dongfeng Honda.

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В США седан нового поколения стартует летом, в Поднебесной же модель может появиться даже раньше. До России предыдущий Civic так и не добрался, новый мы тоже не увидим – со следующего года Honda сворачивает продажи автомобилей на нашем рынке.

