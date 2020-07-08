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  • Серийный седан Geely Preface на платформе Volvo: марка дразнится, но модель уже раскрыта

Серийный седан Geely Preface на платформе Volvo: марка дразнится, но модель уже раскрыта

08.07.2020 217 0 0

Китайская компания готовится к премьере «четырехдверки», построенной на «тележке» CMA. Модель сохранила стилистику предвестника, двигатель для нее пока заявлен один.

 

Весной прошлого года Geely представила в Шанхае концептуальный седан Preface, а теперь анонсировано серийное воплощение. Модели оставили имя предвестника (переводится как «предисловие»), при этом в Китае позже объявят местное название. Сама компания пока распространила лишь несколько тизеров новинки, впрочем, внешний облик товарной «четырехдверки» уже не секрет: в июне снимки машины внесли в базу минпрома КНР, тогда же стали известны основные характеристики.

Напомним, Preface – это первый седан непосредственно марки Geely, в основе которого лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo (шведская компания принадлежит Джили). На той же «тележке» построены модели бренда Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo), купеобразный кроссовер Geely Xingyue («зенью», он же FY11) и паркетник Volvo XC40.

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Стилистика одноименного концепта сохранена, но перед запуском в серию модель доработали. Так, появились обычные наружные зеркала, головная оптика стала проще. И, разумеется, товарному Preface не достались «суицидальные» задние двери. Салон Geely еще не показала, однако в Сеть уже выкладывали шпионские фото: интерьер получился таким же лаконичным, как у шоу-кара, с возвышающимся над передней панелью большим тачскрином мультимедийной системы.

Серийный Geely Preface, фото из базы минпрома КНР
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Серийный Geely Preface, фото из базы минпрома КНР
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Согласно документам китайского минпрома, длина товарного Geely Preface равна 4785 мм, ширина – 1869 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2800 мм. То есть по габаритам седан недалеко ушел от последнего глобального Volvo S60 (построен на чисто вольвовской платформе SPA, 4761/1850/1431 мм, расстояние между осями – 2872 мм). Ну а в гамме самой Geely новинка втиснулась между Emgrand GL (длина – 4725 мм, колесная база – 2700 мм) и флагманским Borui (4986 и 2870 мм, в РФ эту модель продавали под именем Emgrand GT).

Концепт Geely Preface
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Концепт Geely Preface
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Концепт Geely Preface
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Концепт Geely Preface
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Двигатель в базе сертификационного органа КНР пока обнаружен только один – это бензиновая 190-сильная «турбочетверка» 2.0 разработки Volvo (заводской индекс JLH-4G20TD). Таким мотором оснащаются и другие модели концерна Geely. О коробках информации нет. Например, у кросс-хэтча Lynk & Co 02 этот двигатель комплектуется шестиступенчатым «автоматом» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Вполне возможно, что позже Preface обзаведется еще и гибридной версией, полностью электрический вариант тоже не стоит исключать.

На китайский рынок новый седан должен выйти уже в этом году. Скорее всего, модель отправят и на экспорт, но сроки еще неизвестны.

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