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Серийный Volkswagen ID.7: новые изображения

05.01.2023 188 0 0

Позавчера немецкая компания опубликовала фотографии своей будущей новинки в замаскированном виде, мы же решили представить, как будет выглядеть автомобиль без камуфляжа.

Семейство электрических моделей Volkswagen насчитывает уже несколько моделей, самой свежей из них является минивэн ID. Buzz в ретро-стиле. Скоро компанию им составит большой седан ID.7, первые фотографии которого были опубликованы ранее на этой неделе. Он станет серийной версией концепта Volkswagen ID. Aero, который был представлен в июне прошлого года. В чём же будут отличия с точки зрения внешности?

Рендер серийного ID.7

Серийный седан сохранит пропорции концепта, при этом он получит иначе оформленную переднюю оптику с горизонтальной светодиодной полосой во всю ширину передней части и иначе оформленный передний бампер. Сбоку появятся более простые зеркала, аналогичные некоторым другим моделям Фольксвагена, и утопленные дверные ручки. Сзади серийную модель отличают фонари с оригинальным рисунком светодиодных ходовых огней и дизайн бампера с массивной контрастной накладкой в нижней части.

Рендер серийного ID.7

ID.7 будет построен на модульной платформе MEB (точнее, на её версии MEB+, которая позволила увеличить запас хода и быстрее заряжать тяговый аккумулятор). Запас хода на одной зарядке составит порядка 700 км по циклу WLTP. Иные технические характеристики пока не обнародованы, однако предполагается, что автомобиль будет представлен как с одним электродвигателем, так и с двумя. Зато уже известна колёсная база, которая составит 2969 мм (для сравнения, расстояние между осями у Passat нынешнего поколения равно 2791 мм). Кстати, немецкая компания также опубликовала фотографии интерьера будущего седана.

Концепт Volkswagen ID. Aero
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Концепт Volkswagen ID. Aero
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Премьера новинки состоится в течение этого года, она будет представлена на рынках Северной Америки, Европы и Китая.

Между тем, совсем недавно мы писали про другой Volkswagen Passat, который привезли в Россию.

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