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Штрафы продолжат приходить: на выделенные полосы автомобилистов ночью не пустят

03.02.2021 107 0 0

С соответствующим ответом на инициативу выступило правительство РФ. Так что ныне действующие правила останутся в силе.

 

В России ответственность за организацию движения транспорта лежит на владельцах дорог, чаще всего, это местные власти. Чиновники решают, где и какие установить дорожные знаки, нарисовать разметку, а также ввести ограничения. К последним, в частности, относятся и выделенные полосы, предназначенные для движения общественного транспорта. Согласно нынешним нормам, по таким участкам дорог разрешено передвигаться рейсовым и школьным автобусам, троллейбусам, такси, а также велосипедистам.

У других водителей есть право заезжать на «выделенки» только для поворота, либо для посадки и высадки пассажиров, причём только в тех местах, где есть прерывистая линия разметки. Над такими полосами, как правило, установлены камеры, которые ловят нарушителей ПДД. Напомним, штраф для большинства россиян составляет 1,5 тыс. рублей, а водителям в Москве и Санкт-Петербурге приходится платить по 3 тыс. рублей. Стоит отметить, что на эти нарушения распространяется 50-процентная скидка (действует в течение 20 дней с момента появления постановления).

Недавно депутаты выступили с предложением не наказывать водителей, которым понадобилось заехать на выделенную полосу, к примеру, для того, чтобы объехать препятствие. Как Kolesa.ru сообщал в ноябре, также по их мнению, нужно разрешить автомобилистам использовать «выделенки» ночью: в это время наземный общественный транспорт уже не работает, а значит, ему не могут помешать «обычные» автомобилисты. Согласно законопроекту, речь шла о промежутке между 23:00 и 6:00.

Теперь стало известно о том, что кабмин оказался против допуска автомобилистов на выделенные для общественного транспорта полосы: по данным «ТАСС», правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже подготовила проект отрицательного отзыва.

В Белом доме отметили, что авторы инициативы не представили «статистических и иных сведений», которые подтвердили бы вывод о том, что действующие штрафы «избыточны», а проблема, о которой говорят депутаты, имеет широкое распространение. В пресс-службе столичного дептранса отметили, в Москве есть ночные маршруты городского транспорта, «выделенками» пользуются 12 из них.

Также в ведомстве пояснили, что в столице ночью заторов на дорогах, как правило, нет, так что «обычные» автомобили могут без проблем двигаться по основным полосам. А в случае, если на них, к примеру, проходят ремонтные работы или случилась авария, водителям разрешено использовать для объезда «выделенки»: комплекс фиксации снимет в том числе помеху на основном ходу, так что «письмо счастья» автовладельцу не придёт.

Кроме того, как сообщает «Коммерсант», в правительстве добавили, что сегодняшние ПДД позволяют использовать знаки «Полоса для маршрутных транспортных средств» вместе с информационными табличками, которые уточняют действие указателей: ограничение по рабочим/выходным дням, на какие ТС распространяются. То есть и сейчас владельцы дорог имеют право решать, пускать ли «обычных» автомобилистов на «выделенки» ночью, однако, вместо этого, они продолжают собирать штрафы.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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