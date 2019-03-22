Штрафы за нетрезвое вождение не будут влиять на цену страховки

В Минфине отказались от этой идеи, так как за управление автомобилем в состоянии опьянения прав лишают больше, чем на год.

Цена полиса ОСАГО будет зависеть от количества нарушений ПДД, которое числится за автовладельцем по итогам года. Об этой идее профильные ведомства говорили уже давно, однако раньше против выступали в ГИБДД, ведь для водителя это станет двойным наказанием: сначала он заплатит штрафы, а потом ему придётся покупать ещё и более дорогую страховку.

А вот с точки зрения страховщиков всё выглядит вполне логично: ведь если автомобилист с незавидной регулярностью нарушает ПДД, у него больше шансов стать виновником ДТП, чем у аккуратного водителя, соблюдающего правила поведения на дороге.

В Минфине считают, что более дорогим ОСАГО должно быть для тех водителей, которые допускают грубые нарушения правил дорожного движения. В их числе: проезд на запрещающий сигнал светофора (или жест регулировщика), выезд на встречную полосу и превышение скоростного лимита больше, чем на 60 км/ч.

В ранней версии законопроекта, подготовленного Минфином, предлагалось также добавить в перечень нарушений ПДД, которые сделают страховку дороже, неоднократные штрафы за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь же ведомство исключило этот пункт. Дело, конечно, не в том, что власти стали мягче относиться к пьяным водителям. Просто за «пьяную» езду прав лишают больше, чем на год, а максимальный срок действия полиса ОСАГО на сегодняшний день составляет 1 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Алексея Моисеева.

Напомним, за управление ТС в нетрезвом состоянии (или отказ от медосвидетельствования) автомобилистов наказывают согласно статье 12.8 КоАП: штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением прав на 1,5-2 года. В случае рецидива водителей ждёт наказание уже по Уголовному кодексу (статья 264.1). Виновники либо платят штрафы от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (или в размере дохода за один-два года), либо лишаются свободы на срок до 2 лет, либо приговариваются к принудительным (до 2 лет) или обязательным (до 480 часов) работам.

Эта система наказаний применяется уже не первый год. Довольно странно, что о необходимости исключить «пьяную» езду из списка нарушений ПДД, влияющих на стоимость ОСАГО, задумались только сейчас. Напомним, Минфин заговорил об идее увеличить цены полисов для нетрезвых водителей в 5 раз впервые в сентябре 2017 года.

Чтобы сделать ОСАГО зависящим от количества серьёзных нарушений ПДД, скорее всего создадут новый коэффициент, в системе расчёта цены полиса. Он придёт на замену двум ныне использующимся: территориальному (КТ) и «мощностному» (КМ). Первый должен покинуть схему в начале января следующего года, а второй – с 1 октября 2020-го. Как ранее сообщал Kolesa.ru, также в рамках продолжающейся реформы ОСАГО планируется увеличить максимальные выплаты по жизни и здоровью в «автогражданке» с нынешних 500 тыс. до 2 млн рублей.