Sintec Lubricants обеспечит смазочными материалами дилерские центры Solaris

Полностью синтетические моторные масла Sintec Professional предназначены для всесезонного использования в легковых автомобилях с бензиновыми двигателями, в которых производитель рекомендует применять низковязкие моторные масла.
Автомобили бренда Solaris выпускает «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге, с конвейера которого уже сошли более 30 000 автомобилей.
Модельный ряд включает седаны HS и KRS, кроссовер HC и хэтчбек повышенной проходимости KRX.
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То есть после вынужденного гарантийного ТО у официала надо сразу ехать менять масло на нормальное?! 🤣