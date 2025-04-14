Sintec Lubricants обеспечит смазочными материалами дилерские центры Solaris

Дилерская сеть Solaris, включающая более 100 автоцентров, в том числе во всех 16 российских городах-миллионниках, будет использовать для организации послепродажного обслуживания автомасла Sintec Professional 0W-20 GF-6A и Sintec Professional 5W-30 A5/B5.

Полностью синтетические моторные масла Sintec Professional предназначены для всесезонного использования в легковых автомобилях с бензиновыми двигателями, в которых производитель рекомендует применять низковязкие моторные масла.

Автомобили бренда Solaris выпускает «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге, с конвейера которого уже сошли более 30 000 автомобилей.

Модельный ряд включает седаны HS и KRS, кроссовер HC и хэтчбек повышенной проходимости KRX.

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