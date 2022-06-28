Скидки на уплату штрафа могут лишить: норма коснётся злостных нарушителей ПДД

Ещё в конце 2021 года были одобрены поправки, касающиеся водителей, на счету которых есть серьёзные нарушения правил дорожного движения, в начале текущего года. Согласно этому документу, лихачам, которые ранее были лишены прав за грубое игнорирование ПДД, и снова «попались», грозит либо солидный штраф, либо реальный срок лишения свободы (эта мера предусмотрена в случае рецидива). Как Kolesa.ru отмечал ранее, в список серьёзных нарушений входят превышение скорости на 60 км/ч или более, выезд на «встречку» и другие. Решение о наказании таких водителей принимает суд.



Позже появился документ (сейчас он о добрен Госдумой в первом чтении), который предполагает введение уголовной ответственности и конфискации автомобилей у тех, кто позволяет себе регулярно садиться за руль, будучи лишённым прав за серьёзное нарушение ПДД. Так, это наказание должно коснуться тех, кого поймают без прав и в нетрезвом состоянии.

Согласно документу, нужно повысить до 100 тыс. рублей размер штрафа за повторное управление автомобилем без прав (нынешнее наказание – 30 тыс. рублей, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок 100-200 часов). Ещё он предусматривает уголовную ответственность для тех автомобилистов, которые ранее были лишены водительских прав и при этом дважды получали административное наказание за езду без удостоверения.



Теперь депутаты Госдумы РФ ко второму чтению поправили новый законопроект. Как сообщает «Коммерсант», они решили изменить статью 12.7 КоАП: в случае одобрения изменений, водители, наказанные по действующей части 2 (управление ТС водителем, лишённым прав), а также по новой, предусмотренной законопроектом части 4 (повторное управление ТС водителем, лишенным прав) не смогут воспользоваться скидкой на оплату штрафа. Сейчас дисконт составляет 50%, воспользоваться правом можно в течение 20 дней с момента выхода постановления.

Эти нарушители должны будут заплатить полную сумму – соответственно либо 30 тыс. рублей, либо 100 тыс. рублей (в зависимости от части статьи КоАП). Напомним, изначально не все штрафы за нарушения ПДД можно было оплатить со скидкой: в списке исключений числятся вождение в нетрезвом состоянии, отказ от медосвидетельствования, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д.



По словам первого зампреда комитета по госстроительству Ирины Панькиной, предложенная поправка связана с «повышенной степенью опасности данных правонарушений ввиду того, что лицом нарушается судебный запрет на управление транспортным средством».

Согласно информации судебного департамента Верховного суда, по итогам 2021 года 94,4 тыс. граждан получили наказание по части 2 статьи 12.7 КоАП: результат на 9% превышает прошлогодний. Из них 37,9 тыс. подверглись административному аресту, 22,6 тыс. человек направили на обязательные работы и 33,8 тыс. выписали штраф (общая сумма составила более 1 млрд рублей). По статистике, в РФ оплачивается только четвёртая часть (24-26%) от всех наложенных по этому составу взысканий. По мнению адвоката движения «Свобода выбора» Сергея Радько, вряд ли новая инициатива от депутатов положительно повлияет на платежную дисциплину нарушителей.

