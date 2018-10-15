Skoda Kodiaq GT: первые официальные изображения

Купе-версия Skoda Kodiaq получила индекс GT к названию. Если сравнивать со стандартным кроссовером, то у нового Kodiaq ниспадающая линия крыши, заваленные задние стойки, иные передний и задний бамперы, а также другие задние фонари. На пятой двери вместо логотипа разместят написанное буквами название марки.

В Skoda заявили о том, что Kodiaq GT будет доступен только на китайском рынке, а значит, предположения о том, что европейцы тоже смогут купить купеобразный кроссовер чешского бренда, оказались неверны.

Согласно неподтверждённым пока сведениям, в Китае новинку предложат c тем же двигателем, которым оснащается и обычный кроссовер: с двухлитровой «турбочетвёркой» TSI с отдачей либо 186, либо 220 л.с., которая идёт в паре с семиступенчатым «автоматом» DSG. Также стандартный SUV можно купить со 180-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра, однако в гамме купеобразной версии этого мотора не будет. У модели предположительно будет полный привод.

Автомобилисты из КНР смогут купить новую версию только с пятиместным салоном, тогда как у обычного кроссовера есть вариант на семь мест. Известно, что купеобразный SUV короче и ниже стандартной модели: длина новинки составляет 4 634 мм (меньше на 63 мм по сравнению с обычным кроссом), а высота – 1 649 мм (меньше на 27 мм).

Европейцам придётся довольствоваться лишь обычным Skoda Kodiaq. Он доступен с бензиновыми моторами объёмом 1,4 л (125 или 150 л.с.) и 2,0 л (180 л.с.), а также с двухлитровым дизелем с отдачей 150 или 190 л.с. Привод либо передний, либо полный. На этом рынке также появится кроссовер с новым 150-сильным полуторалитровым мотором TSI (он заменит 1,4 TSI такой же мощности); также гамму пополнит двухлитровый двигатель TSI с увеличенной до 190 л.с. отдачей.

В России кроссовер также предлагается с бензиновыми турбомоторами объёмом 1,4 и 2,0 литра с отдачей 125, 150 и 180 л.с., а также со 150-сильным двухлитровым дизельным двигателем. В пару к ним предлагаются шестиступенчатая механическая коробка передач, «автоматы» DSG-6 и DSG-7. Привод – передний или полный. Узнать цены модели можно в каталоге Kolesa.ru.

В период с января по август 2018 года в России было продано 7 174 автомобиля Skoda Kodiaq. В сентябре модель вошла в ТОП-10 самых востребованных SUV в стране. Отметим, в Европе за первые восемь месяцев текущего года дилеры реализовали 49 168 кроссоверов Kodiaq, а в Китае – 35 178 единиц.