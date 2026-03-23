Skoda освежила кроссоверы Elroq и Enyaq к новому модельному году

23.03.2026 1050 0 0
Skoda освежила кроссоверы Elroq и Enyaq к новому модельному году

Полностью электрические модели чешской марки получили обновлённую информационно-развлекательную систему и дополнительные элементы Simply Clever.

Входящий в состав немецкого концерна Volkswagen бренд Skoda представил свой первый полностью «зелёный» кроссовер Enyaq в сентябре 2020 года, а в январе 2022-го к нему присоединилась версия с купеобразным кузовом, получившая название Enyaq Coupe. Обновление обе модификации пережили одновременно, в январе 2025 года: их дебют был приурочен к 130-летию чешской марки.

На фото: Skoda Elroq 2027 модельного года

Их «младшим братом» стал паркетник Skoda Elroq (доступен только с одним вариантом кузова), который дебютировал в октябре 2024 года. Кстати, именно эта модель первой примерила новый фирменный стиль Modern Solid, который был продемонстрирован с помощью концепта Vision 7S ещё в 2022-м. По подсчётам компании, Skoda Elroq (около 95,3 тыс. экземпляров) и Enyaq (более 79,6 тыс. единиц) по итогам 2025 года заняли второе и седьмое места среди самых продаваемых электромобилей в Европе.

На фото: Skoda Enyaq Coupe 2027 модельного года

Теперь все три SUV – Elroq, Enyaq и Enyaq Coupe – получили ряд обновок, приуроченных к переходу в следующий модельный год. Согласно плану, их производство стартует в середине 2026 года. Одним из главных изменений для указанных машин стала обновлённая информационно-развлекательная система на базе Android. Она получила не только переработанный интерфейс, но и иное оформление центрального тачскрина, а также расширенные возможности персонализации.

На фото: салон Skoda Elroq 2027 модельного года
На фото: салон Skoda Elroq 2027 модельного года
На фото: салон Skoda Elroq 2027 модельного года
На фото: салон Skoda Elroq 2027 модельного года
Также в пресс-службе Skoda рассказали, что впервые в моделях Skoda будет установлен цифровой ключ. Это позволит блокировать и открывать двери, а также заводить кроссовер с помощью приложения MySkoda, установленного на смартфоне. При этом доступом к этим функциям можно делиться с другими пользователями, к примеру с членами семьи.

Помимо этого, приложение теперь показывает данные о движении, в том числе о потреблении энергии (в дополнение к истории зарядки). Ещё посвежевшие паркетники чешской марки снабдили интегрированным непосредственно в навигационную систему сервисом Powerpass, здесь теперь отображаются рейтинг зарядных станций, цены, а также есть функция авторизации зарядки непосредственно с экрана навигации.

Также в списке обновок числится система V2L (Vehicle-to-Load), которая позволяет подключать к «электрокроссоверу» внешние устройства, подключенные через адаптер для зарядки или розетку 230 В, расположенную в багажном отделении. Моделям досталось и модернизированное управление одной педалью с двумя уровнями рекуперативного торможения.

Посвежевшим Skoda Elroq, Enyaq и Enyaq Coupe также достались новые решения фирменной системы Simply Clever. Так, под капотом с газовыми упорами располагается 21-литровая ниша для хранения, в салоне предусмотрены устройство для зарядки смартфонов (мощность до 25 Вт) и несколько портов USB‑C (мощность – до 45 Вт). Электромобилям положены обновлённые радары, датчики и камера заднего вида, они улучшили работу водительских ассистентов.

Какими окажутся цены Skoda Elroq, Enyaq и Enyaq Coupe 2027 модельного года, станет известно позже. На сегодняшний день цена компактного паркетника на домашнем рынке равна 882 000 чешских крон (эквивалентно примерно 3,44 млн рублей по текущему курсу), за кроссовер Enyaq просят не менее 1 015 000 крон (около 3,95 млн рублей), а за кросс-купе – как минимум 1 075 000 крон (около 4,19 млн рублей).

кроссовер авторынок электромобиль Skoda Skoda Elroq Skoda Enyaq
