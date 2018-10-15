В прошлом веке Porsche использовала для транспортировки своих гоночных автомобилей специальные автобусы Mercedes-Benz и Magirus-Deutz, но теперь в услугах сторонних производителей надобности нет – всю необходимую технику можно произвести силами материнского концерна Volkswagen. Каким мог бы быть современный перевозчик спорткаров Porsche, показал российский дизайнер Игорь Шитиков.

Сторонние дизайнеры подчас выдают более интересные идеи, чем штатные, ведь над ними не довлеет отдел маркетинга и прочее начальство. Доходит до того, что для участия в конкурсах на лучший дизайн будущих моделей автопроизводители порой приглашают фрилансеров-профессионалов – на тот случай, если проекты придворных студий окажутся слишком скучными. Выпускник МАМИ Игорь Шитиков как раз из таких, и хотя его работа над автобусом для Porsche носит неофициальный характер, она уже привлекла внимание ведущих автомобильных СМИ по всему миру, и наверняка Игорь уже попал на заметку HR-отдела Porsche.

Его автобус для перевозки для перевозки гоночных болидов выполнен в цветах и стилистике автобусов Mercedes-Benz и Magirus-Deutz, которые команда Porsche использовала в 60-х и 70-х годах прошлого века и которые сегодня известны лишь узкому кругу знатоков спецтехники и собирателям масштабных моделей. Виртуальная новинка (она существует пока только в виде 3D-модели) называется Volkswagen Renntransporter, то есть подразумевается, что техническая начинка у автобуса будет от коммерческих автомобилей VW. Вертикальные фары – намек на седельный тягач Volkswagen Constellation для развивающихся рынков, а крупная эмблема и описывающая ее кривая – на концептуальный электрический фургончик I.D. Buzz, который станет серийным через несколько лет.

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Фишка автобуса Volkswagen Renntransporter – в прозрачных боковинах, через которые всегда видно, что за сокровища едут внутри. Транспортное средство рассчитано на перевозку двух болидов: в кузове они размещаются один над другим. Для кроссоверов такая компоновка не годится, но для большинства шоссейно-кольцевых спорткаров места должно хватить. Теоретически Volkswagen Renntransporter можно использовать и для перевозки эксклюзивных дорожных машин, например, Porsche 911 Speedster или Porsche Project Gold. Последний, напомним, не имеет допуска на дороги общего пользования, так что для его перемещения с места хранения на гоночный трек или выставку в любом случае потребуется спецтехника.

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Скорее всего, Volkswagen Renntransporter никогда не будет воплощен в металле, но все же есть небольшая вероятность, что фирме Porsche настолько понравится предложенная Игорем концепция, что она выделят деньги на постройку единственного экземпляра.