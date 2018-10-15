Сторонние дизайнеры подчас выдают более интересные идеи, чем штатные, ведь над ними не довлеет отдел маркетинга и прочее начальство. Доходит до того, что для участия в конкурсах на лучший дизайн будущих моделей автопроизводители порой приглашают фрилансеров-профессионалов – на тот случай, если проекты придворных студий окажутся слишком скучными. Выпускник МАМИ Игорь Шитиков как раз из таких, и хотя его работа над автобусом для Porsche носит неофициальный характер, она уже привлекла внимание ведущих автомобильных СМИ по всему миру, и наверняка Игорь уже попал на заметку HR-отдела Porsche.
Его автобус для перевозки для перевозки гоночных болидов выполнен в цветах и стилистике автобусов Mercedes-Benz и Magirus-Deutz, которые команда Porsche использовала в 60-х и 70-х годах прошлого века и которые сегодня известны лишь узкому кругу знатоков спецтехники и собирателям масштабных моделей. Виртуальная новинка (она существует пока только в виде 3D-модели) называется Volkswagen Renntransporter, то есть подразумевается, что техническая начинка у автобуса будет от коммерческих автомобилей VW. Вертикальные фары – намек на седельный тягач Volkswagen Constellation для развивающихся рынков, а крупная эмблема и описывающая ее кривая – на концептуальный электрический фургончик I.D. Buzz, который станет серийным через несколько лет.
Фишка автобуса Volkswagen Renntransporter – в прозрачных боковинах, через которые всегда видно, что за сокровища едут внутри. Транспортное средство рассчитано на перевозку двух болидов: в кузове они размещаются один над другим. Для кроссоверов такая компоновка не годится, но для большинства шоссейно-кольцевых спорткаров места должно хватить. Теоретически Volkswagen Renntransporter можно использовать и для перевозки эксклюзивных дорожных машин, например, Porsche 911 Speedster или Porsche Project Gold. Последний, напомним, не имеет допуска на дороги общего пользования, так что для его перемещения с места хранения на гоночный трек или выставку в любом случае потребуется спецтехника.
Скорее всего, Volkswagen Renntransporter никогда не будет воплощен в металле, но все же есть небольшая вероятность, что фирме Porsche настолько понравится предложенная Игорем концепция, что она выделят деньги на постройку единственного экземпляра.
Пополнение в семействе: Lada Xray Cross пустили в серию
Переход АВТОВАЗа на платформу Renault-Nissan затронет и Ладу Весту!
Рендеры и реальность: итоги Парижа-2018