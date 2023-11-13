Соллерс планирует локализовать производство подушек безопасности и рулевых колёс

Компания «Соллерс» собирается наладить в РФ выпуск подушек безопасности, электронных блоков управления, рулевых колёс и ремней безопасности. О соответствующих планах производителя сообщает РБК со ссылкой на собственный источник в компании. Известно, что на первом этапе объём инвестиций в этот проект составит около 1,5 млрд рублей.

Сообщается, что Соллерс намерен привлечь деньги на реализацию проекта за счёт займа от Фонда развития промышленности. Согласно плану, производство автокомпонентов будет налажено на мощностях Ульяновского завода (на сегодняшний день УАЗ остаётся основным активом российской компании).



Известно, что проект по организации производства компонентов системы пассивной безопасности Соллерс намерен реализовать совместно с китайским партнёром (отмечается, что в основу лягут его технологии). При этом источник издания не рассказал, о какой именно «поднебесной» компании идёт речь. Не исключено, что в РФ появится новое совместное предприятие (СП).

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на члена правления Союза автосервисов России Илью Плисова, дефицит запчастей в стране вряд ли получится устранить ранее чем через два года, несмотря появление собственного производства компонентов. Он отметил, что «сами по себе подушки безопасности – довольно несложное устройство на сегодняшний день». По его словам «всё есть в производстве» в РФ, а вопрос заключается в том, чтобы «договориться с предприятиями и организовать процессы под необходимые конкретные элементы».



Ещё Илья Плисов отметил, что в стране ранее выпускались рули, правда, «в основном это были простые механизмы», так что их «производство нужно осовременить». Он также добавил, что в РФ было налажено производства подушек безопасности и преднатяжителей ремней, однако заводы были с иностранным капиталом и в 2022 году потеряли возможность работать на территории страны.

На фото: салон внедорожника УАЗ Патриот

По информации спикера РБК, в Соллерсе планируют, что выпуск ремней и подушек безопасности, электронных блоков управления, а также рулевых колёс сможет не только удовлетворить внутренние потребности самой компании, но и позволит снабдить компонентами конкурентов. В частности, производитель ждёт, что спрос будут обеспечивать Группа ГАЗ и столичный завод, выпускающий автомобили под маркой Москвич.



Напомним, в конце минувшего лета стало известно о том, что УАЗ планирует обновить Патриот. Внедорожник получит под капот локализованный китайский двухлитровый дизель, мощность которого составляет 130 л.с., а максимальный крутящий момент – 288 Нм. Кстати, этим же мотором оснащается Sollers Argo, который представляет собой близнеца грузовичка JAC.