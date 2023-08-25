УАЗ планирует обновить Патриот: изменения коснутся внешности и техники

Ульяновский автомобильный завод принадлежит российской компании «Соллерс», он выпускает внедорожник Патриот с 2005 года, с тех пор модель несколько раз пережила обновление. Несколько лет назад в СМИ появлялись слухи о смене генерации, однако они так и не подтвердились. Теперь стало известно о новом грядущем рестайлинге, который затронет как дизайн Патриота, так и его «начинку».
О планируемом обновлении внедорожника сообщили в пресс-службе УАЗа: дело в том, что сегодня прошло торжественное открытие Центра продуктового развития Соллерс, который начал работать на базе инновационного технопарка «Идея» в Казани. Отмечается, что одним из первых проектов, реализация которых уже началась в рамках нового Центра, стало «обновление стилевого решения автомобилей УАЗ Патриот, а также интеграция и локализация дизельного двигателя с шестиступенчатой МКПП в автомобили УАЗ».
Никаких подробностей о том, как именно изменится внешность российского внедорожника, пока нет. Также в УАЗе не поделились информацией и о том, когда посвежевший Патриот появится на рынке. Версия с дизельным мотором ранее была анонсирована на 2024 год, не исключено, что она получит и подкорректированный экстерьер.
Напомним, УАЗ Патриот лишился дизеля после обновления 2016 года. С тех пор не единожды появлялись предположения о возвращении дизельных внедорожников в линейку (в 2019-м модели даже прочили 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit), однако всё это так и осталось слухами. Однако в прошлом месяце в УАЗе подтвердили, что Патриот снова будет оснащаться дизельным двигателем.
Известно, что внедорожник разделит технику с коммерческим автомобилем Sollers Argo (напомним, он представляет собой бэдж-инжиниринговый JAC N25/N35), производство которого налажено на мощностях завода Соллерс Алабуга. Речь идёт о «джаковском» 2,0-литровом 130-сильном дизеле, максимальный крутящий момент которого равен 288 Нм. Мотор локализован на предприятии в Татарстане (на бывшем моторном заводе Ford). Этот дизель работает в комплекте с шестиступенчатой механической коробкой передач.
Согласно официальному сайту УАЗа, сейчас внедорожник можно купить с бензиновыми двигателями ЗМЗ-0409051 экоклассов «Евро-2» и «Евро-5». Объём составляет 2,7 литра, мощность – 149,6 л.с., а максимальный крутящий момент – 235 Нм. В пару предлагается только пятискоростная ручная коробка передач. Стартовая цена модели в первом случае равна 1 530 000 рублей, за внедорожник с более экологичным двигателем придётся заплатить не менее 1 550 000 рублей.
В пресс-центре УАЗа добавили, что, помимо обновления Патриотов, открывшийся сегодня Центр займётся развитием модельного ряда автомобилей Sollers, «инженерным сопровождением масштабной программы локализации», а также «разработкой новых технологических решений, в том числе в области электромобильности».
В списке уже стартовавших проектов значится разработка полного привода для коммерческой модели Sollers Atlant (это «копия» JAC Sunray), а также «проработка локализации новых систем пассивной безопасности». Помимо этого, в скором будущем Центр планирует начать инженерную подготовку к запуску серийного производства полностью электрических лёгких коммерческих автомобилей Sollers.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Дизель для Уаза это отличная новость.Как раз то чего ему не хватало больше всего.И то что мотор локализован и собирается в Татарстане это прям зе бест!Главное что бы дело не ограничилось разговорами.Кстати собирались какой белорусский дизель на него ставить,но заглохла тема.