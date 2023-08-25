УАЗ планирует обновить Патриот: изменения коснутся внешности и техники

Внедорожник получит под капот локализованный китайский двухлитровый дизель, мощность которого равна 130 л.с., а максимальный крутящий момент – 288 Нм. Им же оснащается Sollers Argo («копия» грузовичка JAC).

Ульяновский автомобильный завод принадлежит российской компании «Соллерс», он выпускает внедорожник Патриот с 2005 года, с тех пор модель несколько раз пережила обновление. Несколько лет назад в СМИ появлялись слухи о смене генерации, однако они так и не подтвердились. Теперь стало известно о новом грядущем рестайлинге, который затронет как дизайн Патриота, так и его «начинку».

На фото: актуальный внедорожник УАЗ Патриот

О планируемом обновлении внедорожника сообщили в пресс-службе УАЗа: дело в том, что сегодня прошло торжественное открытие Центра продуктового развития Соллерс, который начал работать на базе инновационного технопарка «Идея» в Казани. Отмечается, что одним из первых проектов, реализация которых уже началась в рамках нового Центра, стало «обновление стилевого решения автомобилей УАЗ Патриот, а также интеграция и локализация дизельного двигателя с шестиступенчатой МКПП в автомобили УАЗ».



Никаких подробностей о том, как именно изменится внешность российского внедорожника, пока нет. Также в УАЗе не поделились информацией и о том, когда посвежевший Патриот появится на рынке. Версия с дизельным мотором ранее была анонсирована на 2024 год, не исключено, что она получит и подкорректированный экстерьер.



На фото: салон актуального внедорожника УАЗ Патриот

Напомним, УАЗ Патриот лишился дизеля после обновления 2016 года. С тех пор не единожды появлялись предположения о возвращении дизельных внедорожников в линейку (в 2019-м модели даже прочили 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit), однако всё это так и осталось слухами. Однако в прошлом месяце в УАЗе подтвердили, что Патриот снова будет оснащаться дизельным двигателем.



Известно, что внедорожник разделит технику с коммерческим автомобилем Sollers Argo (напомним, он представляет собой бэдж-инжиниринговый JAC N25/N35), производство которого налажено на мощностях завода Соллерс Алабуга. Речь идёт о «джаковском» 2,0-литровом 130-сильном дизеле, максимальный крутящий момент которого равен 288 Нм. Мотор локализован на предприятии в Татарстане (на бывшем моторном заводе Ford). Этот дизель работает в комплекте с шестиступенчатой механической коробкой передач.

На фото: Ульяновский автомобильный завод

Согласно официальному сайту УАЗа, сейчас внедорожник можно купить с бензиновыми двигателями ЗМЗ-0409051 экоклассов «Евро-2» и «Евро-5». Объём составляет 2,7 литра, мощность – 149,6 л.с., а максимальный крутящий момент – 235 Нм. В пару предлагается только пятискоростная ручная коробка передач. Стартовая цена модели в первом случае равна 1 530 000 рублей, за внедорожник с более экологичным двигателем придётся заплатить не менее 1 550 000 рублей.



На фото: моторный завод Соллерса в Татарстане

В пресс-центре УАЗа добавили, что, помимо обновления Патриотов, открывшийся сегодня Центр займётся развитием модельного ряда автомобилей Sollers, «инженерным сопровождением масштабной программы локализации», а также «разработкой новых технологических решений, в том числе в области электромобильности».



В списке уже стартовавших проектов значится разработка полного привода для коммерческой модели Sollers Atlant (это «копия» JAC Sunray), а также «проработка локализации новых систем пассивной безопасности». Помимо этого, в скором будущем Центр планирует начать инженерную подготовку к запуску серийного производства полностью электрических лёгких коммерческих автомобилей Sollers.