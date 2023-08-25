Авто и технологии ×
  • УАЗ планирует обновить Патриот: изменения коснутся внешности и техники

УАЗ планирует обновить Патриот: изменения коснутся внешности и техники

25.08.2023 60 1 0

Внедорожник получит под капот локализованный китайский двухлитровый дизель, мощность которого равна 130 л.с., а максимальный крутящий момент – 288 Нм. Им же оснащается Sollers Argo («копия» грузовичка JAC).

Ульяновский автомобильный завод принадлежит российской компании «Соллерс», он выпускает внедорожник Патриот с 2005 года, с тех пор модель несколько раз пережила обновление. Несколько лет назад в СМИ появлялись слухи о смене генерации, однако они так и не подтвердились. Теперь стало известно о новом грядущем рестайлинге, который затронет как дизайн Патриота, так и его «начинку».

На фото: актуальный внедорожник УАЗ Патриот

О планируемом обновлении внедорожника сообщили в пресс-службе УАЗа: дело в том, что сегодня прошло торжественное открытие Центра продуктового развития Соллерс, который начал работать на базе инновационного технопарка «Идея» в Казани. Отмечается, что одним из первых проектов, реализация которых уже началась в рамках нового Центра, стало «обновление стилевого решения автомобилей УАЗ Патриот, а также интеграция и локализация дизельного двигателя с шестиступенчатой МКПП в автомобили УАЗ».

Никаких подробностей о том, как именно изменится внешность российского внедорожника, пока нет. Также в УАЗе не поделились информацией и о том, когда посвежевший Патриот появится на рынке. Версия с дизельным мотором ранее была анонсирована на 2024 год, не исключено, что она получит и подкорректированный экстерьер.

На фото: салон актуального внедорожника УАЗ Патриот

Напомним, УАЗ Патриот лишился дизеля после обновления 2016 года. С тех пор не единожды появлялись предположения о возвращении дизельных внедорожников в линейку (в 2019-м модели даже прочили 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit), однако всё это так и осталось слухами. Однако в прошлом месяце в УАЗе подтвердили, что Патриот снова будет оснащаться дизельным двигателем.

Известно, что внедорожник разделит технику с коммерческим автомобилем Sollers Argo (напомним, он представляет собой бэдж-инжиниринговый JAC N25/N35), производство которого налажено на мощностях завода Соллерс Алабуга. Речь идёт о «джаковском» 2,0-литровом 130-сильном дизеле, максимальный крутящий момент которого равен 288 Нм. Мотор локализован на предприятии в Татарстане (на бывшем моторном заводе Ford). Этот дизель работает в комплекте с шестиступенчатой механической коробкой передач.

На фото: Ульяновский автомобильный завод

Согласно официальному сайту УАЗа, сейчас внедорожник можно купить с бензиновыми двигателями ЗМЗ-0409051 экоклассов «Евро-2» и «Евро-5». Объём составляет 2,7 литра, мощность – 149,6 л.с., а максимальный крутящий момент – 235 Нм. В пару предлагается только пятискоростная ручная коробка передач. Стартовая цена модели в первом случае равна 1 530 000 рублей, за внедорожник с более экологичным двигателем придётся заплатить не менее 1 550 000 рублей.

На фото: моторный завод Соллерса в Татарстане

В пресс-центре УАЗа добавили, что, помимо обновления Патриотов, открывшийся сегодня Центр займётся развитием модельного ряда автомобилей Sollers, «инженерным сопровождением масштабной программы локализации», а также «разработкой новых технологических решений, в том числе в области электромобильности».

В списке уже стартовавших проектов значится разработка полного привода для коммерческой модели Sollers Atlant (это «копия» JAC Sunray), а также «проработка локализации новых систем пассивной безопасности». Помимо этого, в скором будущем Центр планирует начать инженерную подготовку к запуску серийного производства полностью электрических лёгких коммерческих автомобилей Sollers.

внедорожник дизель Россия производство новинки авто и технологии УАЗ УАЗ Patriot Соллерс

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
25.08.2023 23:31
Яшка

Дизель для Уаза это отличная новость.Как раз то чего ему не хватало больше всего.И то что мотор локализован и собирается в Татарстане это прям зе бест!Главное что бы дело не ограничилось разговорами.Кстати собирались какой белорусский дизель на него ставить,но заглохла тема.

Новые статьи

Статьи / Практика Присоски, доводчики и полная автоматика: что ломается в электроприводах дверей В былые времена владельцы автомобилей с электроприводами дверей казались нам как минимум нефтяными или газовыми магнатами, как максимум – небожителями. Со временем машины, в которых всё подр... 291 0 0 25.08.2023
Статьи / Гаджеты KRAKEN – экстрамощная автомагнитола с 8 каналами по 65 ватт: как она устроена? Автомагнитола со звуковой мощностью 8х65 ватт в самом обычном корпусе стандарта 1DIN – это не шутка и не рекламный фейк! Такое устройство реально способно раскачать мощную автомобильную ауди... 9164 14 7 23.08.2023
Статьи / Авто с пробегом Audi Q5 I с пробегом: ищите бэушный ZF и обслуженный дизель В первой части материала мы уже выяснили, что кузов Q5 далеко не безгрешен, а вот по части электрики и салона этот Audi – почти эталонный премиальный автомобиль. Но не кузовом и салоном еди... 1546 7 1 23.08.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 24229 12 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 22810 5 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 18293 12 0 14.07.2023
Change privacy settings