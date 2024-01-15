Соллерс собирается штамповать кузовные детали для коммерческих моделей Atlant и Argo

По плану, совокупный объём производства кузовных деталей для грузовичков российской марки должен составить около 40 тыс. комплектов в год.

Предприятие «Соллерс Алабуга», которое расположено в особой экономической зоне в Татарстане, простаивало с начала весны 2022-го. Завод был перезапущен в конце осени того же года: здесь было решено наладить производство двух коммерческих моделей, которым наименования Sollers Atlant и Sollers Argo. Как Kolesa.ru рассказывал ранее, они представляют собой результат бэйдж-инжиниринга китайских грузовичков JAC Sunray и N25/N35 соответственно.

На фото: Sollers Argo

Изначально уровень локализации моделей был минимальным, однако в компании планируют постепенно перейти от отвёрточной сборки к производству полного цикла, включая штамповку, окраску и выпуск ключевых комплектующих, в том числе дизельных двигателей, деталей шасси и электронных компонентов.



Теперь российская компания объявила о запуске проекта по организации штамповочного производства кузовных деталей для Sollers Atlant и Argo. На его реализацию Фонд развития промышленности (ФРП) выделил льготный заём в размере 3,4 млрд рублей. Известно, что эти средства пойдут на закупку нового промышленного оборудования и штамповой оснастки.

По словам генерального директора компании «Соллерс» Николая Соболева, «штамповочное производство кузовных деталей будет организовано с использованием полностью российского металла». Также он отметил, что переход на новые марки сталей, включая оцинкованные, позволит, в частности, повысить коррозионную стойкость коммерческих автомобилей Sollers.



Компания намерена запустить серийное производство штампованных компонентов с использованием российской стали во втором квартале следующего года, оно будет организовано на площадке локального партнёра проекта. В компании рассказали, что на предприятии планируется наладить технологические операции по штамповке порядка 120 деталей кузова и кабины коммерческих автомобилей российского бренда, а также по контролю геометрии выпускаемых компонентов. Согласно плану, совокупный объём производства кузовных деталей для моделей Sollers Atlant и Argo должен составить до 40 тыс. комплектов в год.

На фото: Sollers Atlant

Напомним, Соллерс Атлант может иметь полную массу от 2,5 до 4,2 тонны, в его гамме пара дизельных двигателей на выбор – объёмом 1,9 или 2,7 литра, их мощность равна 136 и 150 л.с. соответственно. В свою очередь полная масса Арго находится в диапазоне от 2,5 до 3,5 тонн, а оснащается он 130-сильным дизелем объёмом 2,0 литра.



Ранее стало известно о том, что «дочка» компании «Соллерс» получит льготный заём в размере 564 млн рублей, которые планируется потратить на локализацию производства шестиступенчатой механической коробки передач. По плану, выпуск должен быть налажен во втором квартале текущего года на индустриальной площадке Заволжского моторного завода. Объём производства МКП в 2024-м составит около 7000 шт., впоследствии предполагается, что годовой показатель вырастет до 50 тыс. единиц.