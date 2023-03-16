Совместный проект Silk-FAW потерпел крах, выпуск суперкара Hongqi S9 отменён

Изначально сомнительное совместное предприятие Silk-FAW со штаб-квартирой в итальянской Моторной долине планировало выпускать элитные автомобили в Италии и в Китае, но оказалось финансово несостоятельным. Итальянская прокуратура подозревает компанию в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, ведётся расследование.

В начале 2021 этого года китайский автогигант FAW и мало кому известная международная компания Silk EV официально объявили о создании СП Silk-FAW Automotive Group Italy со штаб-квартирой в итальянском городе Реджо-нель-Эмилия (провинция Эмилия-Романья), что находится недалеко от Модены и входит в состав так называемой Моторной долины — здесь расположены штаб-квартиры компаний Ferrari, Lamborghini, Maserati и Ducati. О сомнительной подоплёке СП Silk-FAW мы рассказывали ещё в 2020 году, здесь повторяться не будем, а лишь напомним, что партнёры собирались инвестировать в новый бизнес около 1 млрд евро: в Моторной долине планировалось построить завод для производства эксклюзивных спортивных автомобилей под маркой Hongqi (дочерний лакшери-бренд FAW), дебютной моделью должен был стать флагманский гибридный суперкар Hongqi S9.

Hongqi S9

Hongqi S9 был впервые представлен в 2019 году на автосалоне в Шанхае как самостоятельный проект FAW. В привязке к итальянскому СП дизайн Hongqi S9 переделал легендарный Вальтер де Сильва (в прошлом шеф-дизайнер марок Alfa Romeo, Seat, Audi и всей Volkswagen Group), согласившийся занять в Silk-FAW пост президента стиля и дизайна. Silk-FAW пригласила на руководящие посты Амедео Фелиса и Роберто Федели из Ferrari, и Паоло Габриэлли из Lamborghini — в общем, были очень большие амбиции.



ДВС и гибридная коробка передач Hongqi S9 1 / 2 ДВС и гибридная коробка передач Hongqi S9 2 / 2

Hongqi S9 имел не только эффектный дизайн, но и впечатляющие технические характеристики: Silk-FAW заявляла, что его гибридная силовая установка состоит из 4,0-литрового бензинового битурбомотора V8 и трёх электромоторов (два установлены на передней оси, один интегрирован в коробку передач), максимальная совокупная отдача — свыше 1400 л.с. и 1050 Нм. На сайте Silk-FAW до сих пор указано, что до 100 км/ч Hongqi S9 способен разогнаться менее чем за 2 с, максимальная скорость — свыше 400 км/ч.



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Гибридный суперкар планировалось выпустить тиражом 99 экземпляров, производство должно было начаться в 2022 году. Вслед за Hongqi S9 компания Silk-FAW хотела выпустить более массовые и доступные модели S7, S5 и S3, и для них основной сборочной площадкой должен был стать завод FAW в Чанчуне.



Вместо бурной работы в 2022 году компания Silk-FAW начала рассыпаться: строительство завода в Моторной долине так и не началось, а именитые руководили спешно уволились (Амедео Фелиса и Роберто Федели перешли в Aston Martin). Главный операционный Катя Басси, пришедшая на работу в Silk-FAW в сентябре 2021 года (ранее работала в Ferrari, Lamborghini и Aston Martin), в ноябре 2022-го умерла в результате тяжёлой болезни. Сейчас компанией руководит Джонатан Крейн, основатель загадочной Silk EV.

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Automotive News Europe сообщает, что в мае прошлого года Silk-FAW Automotive Group Italy была переименована в Silk Sports Car Company, что косвенно указывает на выход FAW из проекта. На сайте Silk-FAW пресс-релиза о переименовании нет, но деловую переписку компания в последние месяцы вела от имени Silk Sports Car Company. Ещё летом Silk Sports Car Company уверяла итальянские власти, что все планы в силе — просто возникли трудности в связи с известными геополитическими событиями. В феврале Silk Sports Car Company уведомила итальянские власти о том, что отказалась от планов строительства завода в Италии, а итальянская прокуратура в свою очередь начала в отношении компании расследование в связи с подозрениями в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Уже прошили обыски у контрагентов, через которых Silk Sports Car Company хотела получить десятки миллионов евро из государственных фондов.



Между тем последняя новость на сайте Silk-FAW опубликована 9 марта, в ней говорится о том, что Silk Sports Car Company и Hongqi S9 будут участвовать в конкурсе дизайна Compasso D’Oro 2024.Хотелось бы, конечно, узнать официальную позицию FAW или её дочернего бренда Hongqi по поводу всей этой истории, но пока в публичном пространстве она никак не сформулирована.

