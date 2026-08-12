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  • Современно, уютно, просторно и очень дёшево: хэтчбек Leapmotor A05 выходит на рынок

Современно, уютно, просторно и очень дёшево: хэтчбек Leapmotor A05 выходит на рынок

12.08.2026 370 0 0
Современно, уютно, просторно и очень дёшево: хэтчбек Leapmotor A05 выходит на рынок

В Китае стартовали продажи субкомпактного электрического хэтчбека Leapmotor A05 с весьма агрессивной начальной ценой, позже эта модель дебютирует в Европе как Leapmotor B03. В Китае Leapmotor A05 имеет хорошие шансы стать абсолютным бестселлером.

Хэтчбек Leapmotor A05 является родственной моделью по отношению к кроссоверу Leapmotor A10 (он же Leapmotor B03X в Европе), продажи которого в Китае начались в марте этого года. В июле Leapmotor A10 стал вторым по популярности новым автомобилем в Китае, пропустив вперёд только Geely Geome Xingyuan — продано 26 424 и 32 306 шт. соответственно, причём продажи Geely Geome Xingyuan по сравнению с июлем 2025 года снизились на 27%. Leapmotor A05 чуть дешевле родственного кроссовера при схожем оснащении: минимальная цена хэтчбека составляет 63 900 юаней (778 000 рублей в переводе по текущему курсу), а топ-версия A05 S стоит 90 900 юаней (1,1 млн рублей).

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Бюджетные новинки должны помочь Leapmotor выполнить план на 2026 год — продать в мире миллион автомобилей. За первые семь месяцев этого года глобальные продажи Leapmotor составили 457 754 машины (+68,42% по сравнению с АППГ), из них 343 891 были реализованы в Китае (+44,1%). В течение ближайших десяти лет Leapmotor хочет выйти на уровень продаж в 4 млн машин в год.

В основе Leapmotor A05 лежит модульная платформа Leap 3.5, предназначенная для недорогих электромобилей. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой. Единственный электромотор расположен спереди и вращает передние колёса. Снаряженная масса — 1310-1440 кг в зависимости от оснащения. Габаритная длина — 4200 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1560 мм, колёсная база — 2605 мм. Дорожный просвет — 145 мм. Штатные колёса — 16- либо 17-дюймовые.

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Силовых установок у Leapmotor A05 две на выбор. Младшая — это электромотор на 70 кВт (95 л.с.) и 150 Нм в сочетании с литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 39,8 кВт·ч. С такой силовой установкой хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 10,02 с, максимальная скорость — 160 км/ч, запас хода на одной зарядке — 405 км по циклу CLTC.

На старшей силовой установке максимальная мощность электромотора увеличена до 90 кВт (122 л.с.), максимальный крутящий момент — 150 Нм, ёмкость батареи — 53 кВт·ч, время разгона до «сотни» — 10,58 с, максимальная скорость — 160 км/ч, запас хода на одной зарядке — 510 км по циклу CLTC.

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Салон Leapmotor A05 максимально унифицирован по дизайну и оснащению с салоном кроссовера A10: здесь большая площадь уютной текстильной отделки и 33 ниши для хранения мелких вещей. Объём багажника — 474 л, со сложенными спинками заднего сиденья — 1308 л. К передней панели прикреплены 8,8-дюймовый приборный экран и 14,6-дюймовый мультимедийный экран с процессором Qualcomm Snapdragon 8155 в начальных комплектациях и Snapdragon 8295 в тех, что подороже. К торцу выступа с центральными воздуховодами можно прикрепить ароматизатор с подсветкой. Штатная аудиосистема насчитывает 6 либо 12 динамиков. Топ-версия A05 S имеет самую нарядную отделку и максимально богатое оснащение, в которое входят лидар над лобовым стеклом и полный комплекс электронных ассистентов водителя, в том числе автопилот второго уровня.

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Судя по промо-съёмке, в которой доминирует розовый цвет, Leapmotor A05 адресован в первую очередь женщинам, при этом за рулём комфортно даже мужчинам ростом под 185 см — китайские коллеги уже проверили.

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