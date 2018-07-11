Новую модификацию незатейливо назвали «Юбилейная версия». Кузов особой «Буханки» окрашен в серо-зеленый цвет, крыша и 16-дюймовые диски выполнены в белом. Напомним, такой же окрас был и у «юбилейного» Хантера, представленного в прошлом году. Еще «Буханка» получила шильдики с названием спецверсии, стилизованные под старый логотип УАЗа.

В отличие от стандартных машин «юбилейный» бескапотник оборудован неразрезными мостами «Спайсер» и имеет блокировку заднего дифференциала. Впрочем, этот комплект доступен в качестве опции и для других моделей семейства.

Также в арсенале спецверсии значатся единый ключ для ручек дверей и замка зажигания (ручки, кстати, новые) и раздвижные окна вместо поворотных форточек. Сам интерьер менять не стали, единственная обновка – кресла обиты тканью с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой. За доплату предусмотрен обогрев передних сидений (6 900 рублей). Особая «Буханка» предлагается с восемью пассажирскими местами.

Двигатель тоже прежний – бензиновый ЗМЗ-40911 объемом 2,7 литра мощностью 112 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой».

Цена «Юбилейной версии» — 757 700 рублей. Для сравнения, обычный микроавтобус без блокировки дифференциала обойдется в 676 590 рублей. Производство спецверсии уже стартовало, дилеры принимают заказы, «живые» продажи начнутся позже в этом месяце.

1 / 2 2 / 2

Между тем продажи классических коммерческих моделей УАЗа в России падают: в январе – мае этого года было реализовано 5 365 автомобилей, тогда как за аналогичный период 2017-го – 7 841 экземпляр.

Кстати, в прошлом году УАЗ представил другую особую «Буханку» — с граффити на кузове. Ту машину подарили чемпиону России по скейтбортингу. Тогда же представители завода заявили о том, что в 2018-м у «Буханки» появится спецверсия, созданная для скейтбордистов: она будет отличаться окраской, наличием багажника на крыше и лестницы, другой отделкой салона. С тех пор о таком варианте информации пока не поступало.