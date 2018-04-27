О старте приема предварительных заявок на спецверсию Патриота, которую производитель называет «экспедиционной», было объявлено полторы недели назад. Тогда УАЗ распространил лишь пару фотографий новинки. Теперь же появилось еще несколько официальных изображений.

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Для «экспедиционного» УАЗ Патриот разработали два новых цвета – ярко-оранжевый (неметаллик) и тёмно-зелёный (металлик). В списке стандартного оборудования значатся: пакет Off-Road (лебедка «Спрут 9000 Спорт» и защита рулевых тяг), внедорожные шины BF Goodrich All-Terrain, багажник на крыше, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов. Все «допы» сертифицированы и устанавливаются на Ульяновском автозаводе в процессе производства. Еще у модели имеются кондиционер, мультимедийная система с тачскрином и навигатором, дополнительный отопитель салона.

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Мотор прежний – Патриот оснащен бензиновым двигателем ЗМЗ-40906 объемом 2,7 л мощностью 135 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Цена «экспедиционного» внедорожника – 1 039 990 рублей. До дилеров особые Патриоты доберутся в мае текущего года.

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Как сообщалось ранее, спрос на модель в России падает: в 2017-м на нашем рынке было реализовано 15 860 автомобилей Патриот, что на 18% меньше по сравнению с 2016-м. За первые три месяца 2018-го объем продаж внедорожника составил 2 601 экземпляр (в январе-марте 2017-го в РФ продано 4 558 таких машин).

Видимо, снижение продаж и повлияло на выход спецверсий Патриота: вслед за «экспедиционным» вариантом появился еще и «футбольный» — у такой модели тоже эксклюзивный цвет (синий), наклейки на кузове и особые диски колес. Продажи «футбольной» версии начнутся в июне.