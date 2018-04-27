О старте приема предварительных заявок на спецверсию Патриота, которую производитель называет «экспедиционной», было объявлено полторы недели назад. Тогда УАЗ распространил лишь пару фотографий новинки. Теперь же появилось еще несколько официальных изображений.
Для «экспедиционного» УАЗ Патриот разработали два новых цвета – ярко-оранжевый (неметаллик) и тёмно-зелёный (металлик). В списке стандартного оборудования значатся: пакет Off-Road (лебедка «Спрут 9000 Спорт» и защита рулевых тяг), внедорожные шины BF Goodrich All-Terrain, багажник на крыше, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов. Все «допы» сертифицированы и устанавливаются на Ульяновском автозаводе в процессе производства. Еще у модели имеются кондиционер, мультимедийная система с тачскрином и навигатором, дополнительный отопитель салона.
Мотор прежний – Патриот оснащен бензиновым двигателем ЗМЗ-40906 объемом 2,7 л мощностью 135 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Цена «экспедиционного» внедорожника – 1 039 990 рублей. До дилеров особые Патриоты доберутся в мае текущего года.
Как сообщалось ранее, спрос на модель в России падает: в 2017-м на нашем рынке было реализовано 15 860 автомобилей Патриот, что на 18% меньше по сравнению с 2016-м. За первые три месяца 2018-го объем продаж внедорожника составил 2 601 экземпляр (в январе-марте 2017-го в РФ продано 4 558 таких машин).
Видимо, снижение продаж и повлияло на выход спецверсий Патриота: вслед за «экспедиционным» вариантом появился еще и «футбольный» — у такой модели тоже эксклюзивный цвет (синий), наклейки на кузове и особые диски колес. Продажи «футбольной» версии начнутся в июне.
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