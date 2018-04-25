Летом 2018 года в России пройдёт Чемпионат мира по футболу. В связи с этим событием Ульяновский автопроизводитель решил подготовить специальную версию своего бестселлера. Цена такого внедорожника УАЗ Патриот составляет 995 000 рублей. Дилеры уже начали принимать заказы, «живые» продажи спецверсии стартуют в начале июня.

В основу футбольной спецверсии УАЗ Патриот легла комплектация «Престиж». В оснащение входят: круиз-контроль, функция «вежливый свет» (включает свет в салоне при открытии дверей, а после закрытия плавно его выключает через небольшой промежуток времени), датчики парковки, подогрев передних сидений и рулевого колеса, мультимедийная система с семидюймовым сенсорным экраном.

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Спецверсия дополнительно оснащается однозонным климат-контролем, атермальными задними боковыми стеклами и стеклом задней двери. Также у таких Патриотов кожаный салон с прострочкой, центральная часть кресел и подголовники отделаны натуральной кожей, есть фирменная футбольная символика. В числе отличий также иная отделка рукоятки и чехла коробки передач, другое исполнение стояночного тормоза.

Новую спецверсию УАЗ Патриот можно внешне отличить от обычных внедорожников: она получила другие 16-дюймовые легкосплавные диски и колпаки с футбольной тематикой, а также шильдик и наклейки на кузов. Помимо этого для неё предлагается цвет «Синий Байкал» (то есть тёмно-синий металлик).

Цена обычных версий УАЗ Патриот на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 719 000 до 989 000 рублей. Автомобиль доступен в четырёх комплектациях: «Классик», «Оптимум», «Престиж» и «Максимум».

Силовой агрегат — это по-прежнему бензиновая рядная «четвёрка» ЗМЗ-40906 (2,7 литра, 135 л.с., 217 Нм) и пятиступенчатая «механика».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о другой спецверсии УАЗ Патриот, которую маркетологи назвали «экспедиционной». Внедорожник получил пакет Off-Road, включающий в себя лебедку «Спрут 9000 Спорт» и защиту рулевых тяг. Также у него есть резина BF Goodrich All-Terrain, экспедиционный багажник, лестница на задней двери, тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста и защита порогов.

Эту спецверсию можно купить за 1 039 000 рублей. Заказы на неё также уже принимаются, в продажу «экспедиционный» УАЗ Патриот поступит в конце мая текущего года.

1 / 2 На фото: УАЗ Патриот 2 / 2 На фото: УАЗ Патриот

Отметим, популярность модели в России снижается: он уже давно не появлялся в рейтинге самых продаваемых автомобилей в РФ. По итогам 2017 года в общей сложности дилеры реализовали 15 860 экземпляров. Этот результат на 18% меньше по сравнению с показателем продаж внедорожника в предыдущем году.

О выпуске футбольной спецверсии задумались не только представители УАЗа. В середине прошлого месяца стало известно о Hyundai Solaris, Elantra, Creta и Tucson лимитированной серии, посвящённой ЧМ-2018. Они появились в продаже в России в начале текущего месяца.