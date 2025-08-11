Spofec Rolls-Royce Cullinan Series II Overdose: «лишняя» доза мощности плюс широкий кузов

Германское тюнинг-ателье Spofec, входящее в состав Novitec Group, представило доработанный вариант лакшери-кроссовера Rolls-Royce Cullinan Series II, получивший имя Overdose, что в переводе с английского на русский означает «передозировка». Мощность 6,75-литрового бензинового битурбомотора V12 увеличена со стоковых 600 л.с. до 707 л.с.

Ателье Spofec занимается исключительно тюнингом Роллс-Ройсов, у него уже есть несколько вариантов апгрейда для дорестайлингового Cullinan, а сегодня представлен первый проект на базе обновлённого кроссовера Series II. Напомним, что Rolls-Royce Cullinan выпускается с 2018 года, в 2024 году он пережил рестайлинг и в том же году тюнинг-ателье Mansory подготовило свой вариант доработки обновлённого кроссовера — как обычно, предельно монструозный. Overdose от Spofec выглядит куда более изящно, но и ему не занимать экспрессии — в новом обвесе Cullinan выглядит брутально и напористо.

Обвес выполнен преимущественно из углепластика с видимой структурой волокон. В комплект входят новый передний бампер с дополнительными светодиодными огнями в нижней части, расширители колёсных арок и порогов (увеличивают ширину кузова на 12 см), новый задний бампер с псевдодиффузором и четырёхстволкой оквадраченных выхлопных патрубков, дополнительный спойлер на нижней кромке стекла багажной двери. Довершают образ роскошные 24-дюймовые колёсные диски производства Vossen, разработанные специально для Spofec, — для них доступны 48 вариантов цветового оформления.

Демо-образец Overdose сделан на базе наиболее мощного стокового Cullinan Black Badge, на котором 6,75-литровый V12 выдаёт 600 л.с. и 900 Нм. Специалисты Spofec снабдили этот двигатель новой программой управления и новой спортивной выхлопной системой из нержавеющих стали, а также немного увеличили давление наддува, в результате чего максимальная отдача выросла до 707 л.с. и 1060 Нм, время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,9 до 4,6 с. Максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 250 км/ч. Для придания более спортивной осанки и улучшения управляемости дорожный просвет уменьшен на 35 мм.

В салон британского кроссовера немецкий тюнер также добавил несколько спортивных акцентов, а именно вставки оранжевого цвета, гармонирующие с тонкими декоративными полосами на внешних боковинах кузова. При желании клиент может заказать полностью новую отделку в любых цветах и с любым рисунком.

Цена Spofec Rolls-Royce Cullinan Series II Overdose на сайте тюнера не указана. Для справки скажем, что стоковый кроссовер стоит в Германии от 515 000 евро, в версии Black Badge — около 600 000 евро. Полагаем, что ателье Spofec вполне способно с помощью своего оборудования докрутить цену до миллиона евро.