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Спорные «письма счастья»: готовы правила обжалования штрафов за нарушения ПДД

25.06.2021 109 0 0

Жаловаться на некорректные постановления ГИБДД граждане РФ смогут с помощью портала госуслуг.

 

С каждым годом на российских дорогах устанавливается всё больше комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. При этом не всегда камеры работают корректно: после сбоев водителям нередко приходят ошибочные «письма счастья». Сейчас в стране есть система обжалования таких штрафов, однако, она её нельзя назвать удобной, ведь автовладельцам приходится тратить много времени, нервов и часто ещё и денег, чтобы доказать свою невиновность.

Дело в том, что сейчас для обжалования постановлений ГИБДД недовольному «письмом счастья» гражданину требуется либо нанести личный визит в подразделение ГИБДД, выписавшее постановление, либо направить свою жалобу по «обычной» почте. При этом ежегодно собственники машин в России обжалуют несколько сотен тысяч таких штрафов.

В течение нескольких лет законодатели обсуждали возможность изменения системы оспаривания штрафов ГИБДД. В конце 2020-го разработанный законопроект был, наконец, подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Электронная система обжалования некорректных постановлений должна начать работать ближайшей осенью, с 1 сентября 2021 года.

С указанной даты в силу вступает иной порядок направления «экземпляров постановлений и копий решений по жалобам» на штрафы ГИБДД (речь идёт о тех, которые были вынесены с помощью комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД). Как сообщает «Коммерсант», схема действий автовладельцев в таких случаях была утверждена распоряжением правительства РФ №947.

Согласно новым нормам, начнёт действовать иная схема вручения постановлений: с момента собственно «вручения» начинается гарантированный законом 10-дневный срок на обжалование постановления. Если автовладелец согласился получать «письма счастья» только через портал госуслуг (в этом случае он не получает бумажный вариант по «обычной» почте), то документ будет считаться «врученным» на следующий день после поступления в систему. Причём даже в том случае, если автовладелец не заходил в личный кабинет на сайте. Чтобы гражданин точно был вовремя проинформирован, сообщения о «письме счастья» планируется рассылать также с помощью SMS, push-уведомлений, по электронной почте.

В случае если собственник автомобиля такого согласия не давал, копия постановления о штрафе считается вручённой, если пользователь зашёл в личный кабинет на госуслугах хоть один раз в течение 7 дней после появления документа в системе. Если он так и не появился в своём аккаунте, постановление ГИБДД в итоге отправят автовладельцу в виде традиционного бумажного письма.

Согласно изначальной версии законопроекта, некорректный штраф предлагалось обжаловать с помощью обычного электронного обращения через портал госуслуг. При этом ответ на него должен в течение трёх дней прийти сюда же, в личный кабинет пользователя. Позже норму изменили: власти решили, что жалоба, подаваемая через госуслуги, должна быть ещё подписана усиленной квалифицированной или простой электронной подписью с ключом. Как мы отмечали ранее, обычным гражданам подойдёт второй вариант, для этого им нужно будет обратиться либо в МФЦ, либо в один из крупных банков страны.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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