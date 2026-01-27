Новинки ×
27.01.2026 259 0 1
Спорткар Bertone Runabout показался в серийном виде: шасси Lotus и мотор Toyota

Компания Bertone представила финальный вариант дизайна своего лёгкого среднемоторного спорткара Runabout, который будет выпущен тиражом 25 экземпляров. Зубилоподобный дизайн Bertone Runabout вдохновлён представленным в 1969 году на Туринском автосалоне концептом Autobianchi A112 Runabout авторства Марчелло Гандини.

Вернувшаяся в 2022 году в автобизнес компания Bertone пытается занять свою нишу на быстрорастущем рынке эксклюзивных автомобилей. Реинкарнация прежних ярких разработок на новом технологическом уровне, как показывает практика конкурентов, — верный способ привлечь к себе внимание, и Bertone его привлекла в 2024 году, анонсировав современный Bertone Runabout и пообещав начать его производство в 2026 году. Теперь можно взглянуть на итоговый образ, в деталях он получился даже интереснее, чем у прототипа двухлетней давности.

Autobianchi A112 Runabout и Bertone Runabout
Autobianchi A112 Runabout и Bertone Runabout
1 / 3
Autobianchi A112 Runabout и Bertone Runabout
Autobianchi A112 Runabout и Bertone Runabout
2 / 3
Autobianchi A112 Runabout и Bertone Runabout
Autobianchi A112 Runabout и Bertone Runabout
3 / 3

Дизайн оригинального концепта Autobianchi A112 Runabout разработал легендарный итальянец Марчелло Гандини. В студии Bertone Гандини создал бóльшую часть своих шедевров и отшлифовал авторский стиль. Концепт Runabout с чахлым 1,1-литровым мотором не превратился в серийную модель, но его ключевые стилистические элементы впоследствии перекочевали на серийные спорткары Fiat X1/9 (он же Bertone X1/9) и Lancia Stratos.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Новый Bertone Runabout — это в сущности сильно переделанный Lotus Exige, производство которого закончилось в 2021 году. Итальянский спорткар получил от «британца» алюминиевый монокок в виде корытца, детали подвески и тойотовский 3,5-литровый компрессорный V6 2GR-FE. Габаритная длина Bertone Runabout — 3990 мм, ширина — 1933 мм, высота — 1116 мм, колёсная база — 2369 мм. Эффектные кованые колёса обуты в низкопрофильные шины размерности 225/40 ZR 18 спереди и 295/30 ZR 19 сзади.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Двигатель был комплексно доработан (новый кованый коленвал, новый приводной нагнетатель Eaton/Edelbrock TVS, более эффективная система охлаждения, новые впускной и выпускной коллекторы), благодаря чему его максимальная отдача увеличена до 475 л.с. при 6800 об/мин и 490 Нм при 3600 об/мин (у стокового Exige было максимум 436 л.с. и 440 Нм). Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», ведущие колёса — задние. Первую «сотню» Bertone Runabout набирает за 4,1 с, максимальная скорость — 270 км/ч.

Практически все наружные панели кузова у Bertone Runabout новые (изготовлены из углепластика), от Лотуса остались только рамка лобового стекла и зеркала. Если сравнивать новый Runabout с оригинальным концептом, то нетрудно заменить, что спорткар лишился дополнительных фар на дуге безопасности, а основные фары переехали из-под бампера на верхнюю плоскость передка и теперь сделаны убирающимися, как у многих спорткаров 1970-х и 1980-х. Исходный форм-фактор баркетта с укороченным ветровым стеклом сохранён, но современный Runabout можно также заказать в более практичном кузове тарга — на фотографиях показан в основном он. Съёмная жёсткая крыша тарги выполнена из карбона. Выхлопные патрубки прячутся в двух из четырёх прямоугольных отверстиях в корме. Снаряженная масса спорткара — 1057 кг.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Салон у Bertone Runabout тоже полностью новый, оформленный с итальянской теплотой — в отделке много натуральной кожи, мелкие детали управления выполнены из фрезерованного алюминия. Винтажные на вид кресла имеют углепластиковые каркасы. На электронном щитке приборов центральное место занимает изображение большого циферблата тахометра. По центру верхней поверхности передней панели находится компас — это отсылка к морской тематике Runabout (название переводится с английского на русский как «небольшая моторная лодка»).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Bertone выпустит только 25 экземпляров Runabout, каждый будет глубоко персонифицирован в части отделки в соответствии с потребностями клиента. Цена — от 390 000 евро без учёта налогов.

спортивные авто новинки Bertone Bertone Runabout

 

0 комментариев

