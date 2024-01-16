Стало известно, сколько универсалов и фургонов Lada Largus будет выпущено до конца года

История Lada Largus началась в 2012 году: тогда первые экземпляры сошли с конвейера предприятия АВТОВАЗа, расположенного в Тольятти. Напомним, донором для этой модели является Dacia Logan MCV первого поколения. Рестайлинг автомобиль российской марки пережил в 2021-м. Однако уже весной 2021-го серийное производство Ларгусов было приостановлено из-за нехватки комплектующих.

Правда за прошедшее время «рабочие лошадки» Lada возвращались на конвейер ещё несколько раз. Так, летом 2022-го завод выпустил партию из 1,8 тыс. экземпляров, а летом же прошлого года с конвейера сошло ещё 650 Ларгусов в различных модификациях. При этом в указанное количество вошли в том числе машинокомплекты для опытной партии полностью электрической версии модели, которая получила собственное название – e-Largus.



На фото: Lada e-Largus

В прошлом году руководство АВТОВАЗа приняло решение перенести производство Lada Largus на завод в Ижевск. Процесс будет завершён в следующем квартале. Выпуск машин на новом месте намечен на май 2024 года. Тогда же начнётся и серийное производство универсалов и фургонов e-Largus. Напомним, в середине декабря прошлого года на этой площадке стартовал выпуск опытной партии «зелёных» машин, она насчитывает 30 экземпляров.



Производство опытной партии Lada e-Largus на заводе в Ижевске

Теперь стал известен планируемый объём выпуска Ларгусов до конца текущего года: как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова, всего за указанный период ижевский завод компании «АВТОВАЗ» намерен выпустить до 50 тыс. экземпляров модели. В указанное количество входят как универсалы, так и фургоны; как версии с традиционным двигателем внутреннего сгорания, так и полностью электрический вариант.



На фото: Lada Largus

Напомним, в гамму Lada Largus входят четырёхцилиндровые двигатели объёмом 1,6 литра: у «младшего» восьмиклапанного отдача равна 90 л.с., у «шестнадцатиклапанника» – 106 л.с. В пару к ним предлагается безальтернативная пятиступенчатая механическая коробка передач. В первом случае Ларгусу на разгон с места до «сотни» нужно 14,3 секунды, во втором – 13,1 секунды.



Прототип Lada e-Largus был представлен в конце 2022 года. Согласно последним официальным данным, «зелёный» Ларгус оснастили синхронным электромотором на постоянных магнитах, его номинальная мощность составляет 50 кВт, кратковременная пиковая мощность равна 120 кВт. Литий-ионная батарея разделена на два модуля (один – в моторном отсеке, второй – под полом кузова, где у «обычных» машин бензобак). Пока что производитель не раскрыл ёмкость блока аккумуляторов и запас хода серийной версии. Однако уже известно, что от 0 до 100 км/ч e-Largus разгоняется менее чем за десять секунд.



На прошлой неделе стало известно о том, что АВТОВАЗ готовится к запуску ещё одного бренда и анонсирует новые версии моделей Lada. Ко вторым, в частности, относится Vesta, которую планируется оснастить двигателем объёмом 1,8 литра, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Ещё производитель запланировал на текущий год выпуск исполнения Lada Niva Sport.