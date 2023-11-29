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  • Стартовало производство Ineos Grenadier Quartermaster, продажи начнутся в декабре

Стартовало производство Ineos Grenadier Quartermaster, продажи начнутся в декабре

29.11.2023 75 0 0

Выпуск представленного на Фестивале скорости в Гудвуде пикапа британского бренда налажен на предприятии в Хамбахе (Франция).

Компания Ineos Automotive была образована в 2017 году, её основателем стал Джим Рэтклифф. Изначально он планировал купить у JLR права на выпуск отправленного в отставку классического Land Rover Defender. Несмотря на то, что выпуск модели был прекращён ещё в 2016-м, британский производитель ответил отказом. В результате в Ineos решили разработать новый внедорожник «по мотивам» Дефендера, им стал первенец под названием Grenadier. Роль второй модели молодой марки исполнил пикап.

В компании сразу заявили о том, что в планах имеется грузовик на основе внедорожника Grenadier, а первый тизер будущей новинки был опубликован в конце июня текущего года. Официальный дебют состоялся в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания), который прошёл в середине минувшего лета. Пикап с «классическими» квадратными формами получил название Ineos Grenadier Quartermaster.

На фото: Ineos Grenadier Quartermaster

Теперь брутальная новинка встала на конвейер: производство налажено там же, где выпускается внедорожник Grenadier – на предприятии в Хамбахе (Франция). Известно, что продажи пикапа в Европе начнутся уже в следующем месяце, немногим позже машины начнут отгружать клиентам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, странах Африки к югу от Сахары и на Ближнем Востоке. До североамериканского рынка Grenadier Quartermaster доберётся в начале 2024 года.

Модели Ineos идентичны в плане техники – в гамму пикапа входят 3,0-литровые рядные шестицилиндровые двигатели разработки BMW, у дизеля отдача составляет 249 л.с. (550 Нм крутящего момента), а у бензинового – 286 л.с. (450 Нм). В пару к ним предлагается безальтернативная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач фирмы ZF. На разгон с места до «сотни» дизельному пикапу требуется 9,8 секунды, бензиновый вариант выполняет это упражнение за 8,8 секунды. Максимальная скорость (вне зависимости от мотора) равна 160 км/ч.

Как мы рассказывали ранее, у пикапа пружинная зависимая подвеска с неразрезными мостами Carraro спереди и сзади, а также дисковые тормоза Brembo. Привод может быть только полным, с блокируемым межосевым дифференциалом. За доплату доступны блокировки для межколёсных дифференциалов, понижающая передача (2,5) в раздаточной коробке входит в состав базового оснащения.

У Ineos Grenadier Quartermaster габаритная длина составляет 5440 мм (на 545 мм больше, чем у внедорожника), ширина – 1943 мм (на 13 мм больше), высота – 2019 мм (на 31 мм меньше), а расстояние между осями равно 3227 мм (на 305 мм больше). Пикап получил грузовую площадку, полезная длина которой составляет 1564 мм, ширина – 1619 мм. Грузоподъёмность дизельной версии равна 760 кг, бензиновой – 835 кг, а снаряженная масса – 2740 и 2665 кг соответственно. Допустимая масса буксируемого прицепа ограничена 3,5 тоннами.

Стартовая цена Ineos Grenadier Quartermaster на домашнем рынке, в Великобритании, уже озвучена: купить пикап можно не менее, чем за 66 215 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 7,48 млн рублей по текущему курсу).

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